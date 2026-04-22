آقای خاص در آستانه بازگشت؟
لایک امباپه پای یک پست جنجالی
در حالی که آینده نیمکت رئال مادرید در هالهای از ابهام قرار دارد، لایک کیلیان امباپه به پستی درباره بازگشت ژوزه مورینیو توجه هواداران را جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به پایان فصل و از دست رفتن شانس قهرمانی رئال مادرید در رقابتهای مختلف، آینده نیمکت این تیم به یکی از موضوعات مهم در باشگاه تبدیل شده است. گفته میشود اگر فلورنتینو پرز تصمیم بگیرد آلوارو آربلوا در فصل ۲۷-۲۰۲۶ به کار خود ادامه ندهد، گزینههای مختلفی برای هدایت کهکشانیها مطرح خواهند شد.
در میان این نامها، ژوزه مورینیو نیز دیده میشود؛ مربی پرتغالی که در حال حاضر هدایت بنفیکا را بر عهده دارد و بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ سرمربی رئال مادرید بود.
در همین رابطه، صفحه Score90 در اینستاگرام پستی درباره احتمال بازگشت مورینیو به نیمکت رئال منتشر کرده که به سرعت در فضای مجازی بازتاب داشته است. نکته جالب این بود که کیلیان امباپه نیز این پست را لایک کرده است.
این پست که بیش از ۲۵ هزار واکنش گرفته، آماری از عملکرد کریستیانو رونالدو قبل و در دوران حضور مورینیو در رئال را مقایسه کرده و سپس همین مقایسه را درباره امباپه مطرح کرده است.
لایک امباپه به این محتوا باعث شده هواداران رئال مادرید که پس از یک فصل ناامیدکننده به دقت تحولات باشگاه را دنبال میکنند، نسبت به احتمال بازگشت مورینیو حساستر شوند.