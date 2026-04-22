پاسخ تند گواردیولا به انتقادات اسطوره منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، وین رونی مدعی شده بود که واکنش بازیکنان و هواداران سیتی پس از پیروزی ۲ بر ۱ «کمی زیاده‌روی» بوده است؛ در همین راستا، دنی مورفی، هافبک سابق لیورپول نیز اشاره کرد که صحنه‌های پس از بازی و پریدن جان‌لوئیجی دوناروما میان جمعیت برای جشن گرفتن با هواداران میزبان، «کمی بیش از حد» به نظر می‌رسید.

گواردیولا با بی‌اعتنایی به این نظرات، تأکید کرد که تیمش اهمیت این نتیجه را در مسیر قهرمانی لیگ برتر به خوبی درک کرده است. او در آخرین کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت: «وقتی آن‌ها جشن گرفتند، مردم هر حرف احمقانه‌ای که می‌خواهند می‌توانند بزنند؛ آن‌ها جشن گرفتند چون ارزش رقیب را می‌دانستند.» پیروزی بر آرسنال به این معناست که سیتی می‌تواند با برتری مقابل برنلی در بازی روز چهارشنبه، به صدر جدول صعود کند.

گواردیولا بر اهمیت نتیجه تأکید کرد

سرمربی سیتی توضیح داد که شدت این شادی‌ها بازتاب مستقیم فشاری بود که تیم پیش از مسابقه احساس می‌کرد. او مدعی شد که شکست در این بازی عملاً امیدهای آن‌ها را برای کسب جام پایان می‌داد و همین موضوع باعث شد کسب این ۳ امتیاز ارزش تمام آن هیاهوهای پس از سوت پایان را داشته باشد.

ارلینگ هالند حتی در حال آواز خواندن مقابل دوربین تلویزیونی طی دور افتخار پس از بازی دیده شد. گواردیولا همچنین به مشارکت هواداران سیتی اشاره کرد که بنری با متن «وحشت در خیابان‌های لندن» را به نمایش گذاشتند. گواردیولا افزود: «آن‌ها می‌دانستند که اگر پیروز نشویم، باید با قهرمانی خداحافظی کنیم. آن‌ها بردند و ما هنوز در رقابت هستیم. چطور می‌توانند جشن نگیرند؟ تا زمانی که به حریف و هوادارانش احترام می‌گذارید، هر طور که دوست دارید جشن بگیرید.»

رد ایده جشن نگرفتن پیش از موعد

گواردیولا به سرعت این ایده را که تیم‌ها باید تا زمان قطعی شدن قهرمانی برای نشان دادن احساسات خود صبر کنند، رد کرد. برای سرمربی سیتی، فوتبال یعنی زندگی در لحظه و قدردانی از تلاش سختی که برای شکست دادن رقبای سطح بالا لازم است.

او خاطرنشان کرد: «برای جشن گرفتن تا پایان فصل صبر کنیم؟ بی‌خیال! من به آن‌ها گفتم بعد از هر بازی سمت هواداران بروید و از لحظه لذت ببرید. چه دلیلی دارد که آن را زندگی نکنیم؟ فقط باید یک بار در صورت قهرمانی جشن بگیرید؟ و اگر برنده نشدید تمام مدت گریه کنید؟ بی‌خیال. همه آن بازی را می‌شناختند. آن مسابقه یک فینال بود؛ مخصوصاً برای ما. شاید برای آن‌ها نه، اما برای ما یک فینال بود و قطعاً باید برایش جشن می‌گرفتیم.»

تمرکز روی سفر به ترف‌مور

اکنون تمرکز سیتی باید بلافاصله به تقابل میان‌هفته با برنلی معطوف شود. گواردیولا امیدوار است تیمش همان انرژی را به بازی در ترف‌مور منتقل کند، هرچند آن‌ها باید بدون حضور هافبک کلیدی خود، رودری، که به دلیل مصدومیت کشاله ران در بازی مقابل آرسنال غایب خواهد بود، به میدان بروند. رقابت برای تاج و تخت لیگ برتر همچنان در حساس‌ترین حالت ممکن قرار دارد و گواردیولا تأکید کرده است که نه سیتی و نه آرسنال، دیگر توان لغزش ندارند.

انتهای پیام/