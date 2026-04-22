علت دعوای پوگبا و مورینیو لو رفت
پل پوگبا در گفتوگویی تازه، ریشه اختلافاتش با ژوزه مورینیو در منچستریونایتد را مصدومیتها و فشار رسانهای دانست.
به گزارش ایلنا، پل پوگبا که سال ۲۰۱۶ با قراردادی ۸۹ میلیون پوندی به منچستریونایتد بازگشت، پیش از برکناری ژوزه مورینیو در دسامبر ۲۰۱۸ بارها با او دچار تنش شد. این هافبک فرانسوی که پس از سپری کردن ۱۸ ماه محرومیت اکنون در موناکو بازی میکند، در مصاحبهای تازه توضیح داد اختلافاتش با سرمربی پرتغالی از دوران مصدومیتهایش آغاز شد.
پوگبا گفت در ابتدای همکاریشان رابطه خوبی با مورینیو داشته و حتی او را فردی «بامزه و خاص» توصیف کرد، اما بهتدریج شرایط تغییر کرد: «وقتی مدام درباره من از او سؤال میشد، شاید این موضوع عصبیاش میکرد. همیشه بحث پل بود و این احتمالاً او را آزار میداد.»
او پیشتر نیز مدعی شده بود که روابطشان زمانی تیره شد که مورینیو عکسی از دوران ریکاوری او را برای مینو رایولا، مدیر برنامهاش، ارسال کرد و درباره سفرش به آمریکا برای استراحت و فیزیوتراپی توضیح خواست. به گفته پوگبا، این اقدام باعث دلخوری شدید او شد.
در ادامه تنشها، مورینیو بازوبند کاپیتانی دوم را از پوگبا گرفت و مشاجرهای میان آنها در تمرین تیم رخ داد که تصاویرش منتشر شد. همچنین گزارش شده بود سرمربی وقت یونایتد او را «ویروس» خطاب کرده؛ موضوعی که واکنش منفی برخی بازیکنان را به همراه داشت.
پوگبا همچنین از تفاوت فضای باشگاه در دومین دوره حضورش سخن گفت و فاش کرد به پاتریس اورا گفته نسبت به آیندهاش در اولدترافورد مطمئن نیست: «انرژی باشگاه فرق کرده بود؛ حتی جزئیاتی مثل غذا. حس میکردم دیگر آن باشگاهی نیست که قبلاً ترک کرده بودم.»