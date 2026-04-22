چگونه استونویلا میتواند سرنوشت اروپایی رقبا را تغییر دهد؟
در نگاه نخست، استونویلا در هفتههای پایانی لیگ برتر شاید یکی از تیمهایی به نظر برسد که نقش تعیینکنندهای در کورس قهرمانی ندارد. پیروزی مهیج ۴ بر ۳ این تیم مقابل ساندرلند باعث شد شاگردان اونای امری جایگاه خود را در منطقه سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تثبیت کنند؛ در حالی که عملاً از رقابت برای قهرمانی خارج شدهاند.
به گزارش ایلنا، با این حال، بازیهای باقیمانده ویلا بهویژه در رقابتهای اروپایی، میتواند بهطور مستقیم سرنوشت چندین تیم دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و این تیم را به یکی از عوامل تعیینکننده پایان فصل تبدیل کند.
موقعیت مستحکم در جدول
پیروزی اخیر ویلا، همراه با شکست چلسی برابر منچستریونایتد، باعث شده این تیم با ۱۰ امتیاز اختلاف نسبت به تیم ششم و تنها پنج بازی باقیمانده، در موقعیت بسیار مطمئنی قرار بگیرد.
در این فصل، به دلیل عملکرد موفق تیمهای انگلیسی در اروپا، لیگ برتر یک سهمیه اضافی لیگ قهرمانان دریافت کرده است؛ سهمیهای که از سوی یوفا «European Performance Spot (EPS)» نامیده میشود و به این معناست که حتی تیم پنجم جدول نیز به لیگ قهرمانان صعود خواهد کرد.
بر اساس دادههای «Opta»، احتمال خروج ویلا از جمع پنج تیم برتر تنها ۱.۴۳ درصد است و این تیم برای قطعی کردن حضور خود در لیگ قهرمانان، به دو پیروزی دیگر نیاز دارد.
تمرکز بر لیگ اروپا
با توجه به این حاشیه امنیت، ویلا میتواند تمرکز خود را بر هدفی بزرگتر بگذارد: قهرمانی در لیگ اروپا. این تیم در مرحله نیمهنهایی باید به مصاف ناتینگهام فارست برود و یکی از مدعیان جدی پایان دادن به سه دهه انتظار برای کسب جام محسوب میشود.
قهرمانی در لیگ اروپا، مسیر مستقلی برای صعود به لیگ قهرمانان فصل آینده فراهم میکند؛ مشابه اتفاقی که فصل گذشته برای تاتنهام رخ داد.
سناریوهای پیچیده سهمیهها
نکته مهم اینجاست که اگر ویلا همزمان در لیگ برتر جزو پنج تیم برتر باشد و لیگ اروپا را نیز فتح کند، سهمیه اضافی به تیم دیگری واگذار خواهد شد. اینکه این سهمیه به کدام تیم برسد، به رتبه نهایی ویلا بستگی دارد.
اگر ویلا در جمع چهار تیم اول باقی بماند و قهرمان لیگ اروپا شود، سهمیه حاصل از قهرمانی به تیمی خارج از انگلیس تعلق میگیرد و لیگ برتر همچنان پنج نماینده خواهد داشت.
اما اگر ویلا در رتبه پنجم قرار گیرد و لیگ اروپا را ببرد، شرایط تغییر میکند؛ در این حالت سهمیه اضافی به تیم ششم جدول منتقل خواهد شد — تیمی که در حال حاضر چلسی است.
امید تازه برای مدعیان دورتر
این سناریو میتواند درهای لیگ قهرمانان را به روی تیمهایی باز کند که تا پیش از این شانس چندانی نداشتند. تیمهایی مانند برنتفورد و بورنموث که فاصله زیادی با چلسی ندارند، میتوانند امیدوار شوند.
همچنین برایتون و اورتون نیز در فاصلهای نزدیک قرار دارند و حتی ساندرلند هم هنوز در این رقابت حضور دارد.
پارادوکس عجیب برای چلسی
در چنین شرایطی، حتی ممکن است شکست چلسی برابر لیورپول به سود این تیم تمام شود. لیورپول که تنها سه امتیاز با ویلا فاصله دارد و برنامه سادهتری پیش رو دارد، میتواند از این تیم عبور کند و ویلا را به رتبه پنجم بفرستد؛ سناریویی که شانس صعود چلسی را افزایش میدهد.
تأثیر بر کورس قهرمانی
فینال لیگ اروپا در تاریخ ۲۰ می در استانبول برگزار میشود؛ تنها چند روز پیش از هفته پایانی لیگ برتر. در آن هفته، ویلا باید در زمین منچسترسیتی به میدان برود.
فشار یک فینال اروپایی و احتمال جشن قهرمانی میتواند تمرکز بازیکنان ویلا را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که پیشتر نیز برای این تیم رخ داده است. آنها دو فصل پیش پس از قطعی شدن سهمیه لیگ قهرمانان، در بازی پایانی با نتیجه سنگین ۵ بر صفر شکست خوردند.
نگاه آرسنال
در این میان، آرسنال نیز به این معادلات چشم دوخته است. از دید میکل آرتتا، بهترین سناریو این است که ویلا در لیگ اروپا ناکام بماند و برای تثبیت جایگاه خود در لیگ، با تمام توان در هفته پایانی به میدان برود؛ موضوعی که میتواند روی نتیجه دیدار با منچسترسیتی و در نهایت سرنوشت قهرمانی تأثیرگذار باشد.