اینتر کامبک زد و فینالیست جام حذفی شد

تیم فوتبال اینترمیلان به دیدار نهایی رقابت‌های جام حذفی ایتالیا راه یافت.

به گزارش ایلنا، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا، سه‌شنبه شب با جدال تیم‌های اینترمیلان و کومو پیگیری شد.

در این بازی که از ساعت 22:30 به وقت تهران در ورزشگاه سن سیرو آغاز شد، اینتر با نتیجه 3 بر 2 میهمانش را شکست در داد و در مجموع نیز با ثبت همین نتیجه گام به فینال گذاشت.

این نتیجه در حالی رقم خورد که کومو 2 بر صفر و با گل‌های باتورینا (32) و لوکاس دا کانیا (48) از اینتر پیش افتاد، اما هاکان چالهان‌اوغلو (69 و 86) و پتار سوچیچ (89) برای نراتزوری گلزنی کردند تا تیم تحت هدایت کریستین کیوو به مهیج‌ترین شکل ممکن به فینال راه یابد.

اینتر که صدرنشین بلامنازع لیگ ایتالیا است و به احتمال فراوان جام قهرمانی را نیز بالای سر خواهد برد، حالا این فرصت را دارد که در فینال نیز پیروز شود و دوگانه داخلی ایتالیا را بدست بیاورد.

در دیگر بازی این مرحله تیم آتالانتا در خانه پذیرای لاتزیو است. این دو تیم در بازی رفت به تساوی 2 بر 2 رسیده بودند.

 

