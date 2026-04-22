اینتر کامبک زد و فینالیست جام حذفی شد

به گزارش ایلنا، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا، سه‌شنبه شب با جدال تیم‌های اینترمیلان و کومو پیگیری شد.

در این بازی که از ساعت 22:30 به وقت تهران در ورزشگاه سن سیرو آغاز شد، اینتر با نتیجه 3 بر 2 میهمانش را شکست در داد و در مجموع نیز با ثبت همین نتیجه گام به فینال گذاشت.

این نتیجه در حالی رقم خورد که کومو 2 بر صفر و با گل‌های باتورینا (32) و لوکاس دا کانیا (48) از اینتر پیش افتاد، اما هاکان چالهان‌اوغلو (69 و 86) و پتار سوچیچ (89) برای نراتزوری گلزنی کردند تا تیم تحت هدایت کریستین کیوو به مهیج‌ترین شکل ممکن به فینال راه یابد.

اینتر که صدرنشین بلامنازع لیگ ایتالیا است و به احتمال فراوان جام قهرمانی را نیز بالای سر خواهد برد، حالا این فرصت را دارد که در فینال نیز پیروز شود و دوگانه داخلی ایتالیا را بدست بیاورد.

در دیگر بازی این مرحله تیم آتالانتا در خانه پذیرای لاتزیو است. این دو تیم در بازی رفت به تساوی 2 بر 2 رسیده بودند.

انتهای پیام/