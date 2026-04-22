حکم زندان برای مدافع پاریسنژرمن
یورام زاگه، مدافع ۱۹ ساله پاریسنژرمن، بهدلیل رانندگی خطرناک در دانمارک به ۲۰ روز زندان و سه سال محرومیت از رانندگی محکوم شد.
این حادثه زمانی رخ داد که او با سرعت ۱۰۴ کیلومتر در ساعت در منطقهای رانندگی میکرد که محدودیت سرعت آن ۵۰ کیلومتر در ساعت بود. در زمان وقوع این اتفاق، زاگه بهصورت قرضی از پاریسنژرمن در کپنهاگ بازی میکرد.
دادگاه دانمارک علاوه بر حکم زندان، گواهینامه رانندگی این بازیکن را به مدت سه سال تعلیق کرد و درباره احتمال اخراج او از کشور نیز هشدار داد. زاگه در دادگاه به جرم خود اعتراف کرده و گفته میشود قصدی برای اعتراض به این حکم ندارد. طبق قوانین محلی، این محکومیت ممکن است با استفاده از پابند الکترونیکی سپری شود.
این پرونده قضایی ظاهراً باعث پایان زودهنگام دوران حضور قرضی او در کپنهاگ شده است. این مدافع جوان اکنون فوتبالش را در بلژیک و در تیم یوپن ادامه میدهد.
زاگه فصل گذشته نخستین بازیهای خود را برای تیم اصلی پاریسنژرمن انجام داد و در مجموع در شش مسابقه برای این تیم به میدان رفت.