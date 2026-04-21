به گزارش ایلنا، پس از کناره‌گیری جنارو گتوزو از هدایت تیم ملی ایتالیا در پی شکست برابر بوسنی در دیدار پلی‌آف جام جهانی، فدراسیون فوتبال ایتالیا هنوز در انتخاب سرمربی جدید شتابی به خرج نداده و بررسی گزینه‌های متعدد را در دستور کار دارد.

در همین راستا، لئوناردو بونوچی که اکنون در نقش استعدادیاب و تحلیلگر برای فدراسیون فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با روزنامه لا گاتزتا دلو اسپورت اظهار کرد: «با توجه به نام‌هایی که این روزها مطرح می‌شوند، اگر واقعاً هدف، یک شروع تازه است، باید این مسیر را با پپ گواردیولا آغاز کرد.»

او افزود: «حضور گواردیولا در تیم ملی ایتالیا به معنای یک تغییر بنیادین و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی خواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند فلسفه فوتبال ما را از نو تعریف کند.»

بونوچی در پایان با واقع‌گرایی گفت: «می‌دانم این انتخاب بسیار دشوار و شاید غیرواقعی باشد، اما رؤیا دیدن هزینه‌ای ندارد.»

