رئیس جمهور برزیل: آرزو دارم انتقام شکست ۷-۱ را از آلمان بگیریم
رئیسجمهور برزیل، آرزوی خود برای فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را فاش کرد؛ رویارویی برزیل با آلمان برای جبران شکست تاریخی ۷ بر یک در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۴.
به گزارش ایلنا، لولا داسیلوا رئیسجمهور برزیل، ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال برزیل در فینال جام جهانی امسال مقابل آلمان قرار گیرد.
رئیسجمهور برزیل پس از دیدار با فردریش مرتس صدراعظم آلمان در هانوفر گفت: من احتمالا در دیدار فینال در ورزشگاه حضور داشته باشم. دوست دارم این بار برابر آلمان قرار بگیریم و این بار برزیل حتما باید به پیروزی برسد.
آرزوی لولا داسیلوا تصادفی نیست. چنین موفقیتی میتواند انتقام شیرینی برای کابوسی باشد که «سلسائو» در آخرین دیدار خود با تیم ملی آلمان در یک تورنمنت بزرگ تجربه کرد.
کابوس ۷-۱ برزیل در جام جهانی ۲۰۱۴
در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۴ که در برزیل برگزار شد، میزبان یکی از سنگینترین شکستهای تاریخ فوتبال خود را متحمل شد و با نتیجه ۷ بر یک برابر آلمان شکست خورد.
جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. برزیل به رهبری کارلو آنچلوتی در گروه C با مراکش، اسکاتلند و هائیتی همگروه است. آلمان نیز در گروه E با ساحل عاج، اکوادور و کوراسائو دیدار خواهد داشت.