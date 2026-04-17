برگزاری جلسه مهم مشاوران استقلال در ساختمان باشگاه
نشست مشاوران فنی فوتبال استقلال در ساختمان این باشگاه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست مشاوران فنی فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که این باشگاه در یکی از خاصترین و مبهمترین مقاطع فصل قرار دارد؛ مقطعی که بهدلیل جنگ تحمیلی و توقف رقابتهای لیگ برتر، برنامهریزی فنی تیمها با چالشهای جدی مواجه شده و حالا با تصمیم سازمان لیگ برای برگزاری ادامه مسابقات پس از جام جهانی، اهمیت تصمیمگیریهای مدیریتی و فنی بیش از گذشته شده است.
در همین خصوص، جلسه مشاوران فنی این باشگاه امروز (سهشنبه) با حضور چهرههایی چون جهانگیر کوثری، بهتاش فریبا، رضا حسنزاده و مجید نامجومطلق در ساختمان باشگاه برگزار شد. در این نشست، علاوه بر مرور کلی شرایط تیم، درباره عملکرد بازیکنان در فصل جاری و روند فنی استقلال در ماههای گذشته بحثهای مفصلی صورت گرفت.
استقلال که در حال حاضر بهعنوان صدرنشین لیگ شناخته میشود، در این فصل با فراز و نشیبهایی مواجه بود؛ از تغییرات روی نیمکت گرفته تا افت و خیز برخی بازیکنان، موضوعاتی بود که در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.
یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی وضعیت تیم برای ادامه فصل و همچنین برنامهریزی برای فصل آینده بود. با توجه به اینکه ادامه لیگ به بعد از جام جهانی موکول شده، کادر فنی و مشاوران باشگاه باید شرایط بدنی و فنی بازیکنان را بهگونهای مدیریت کنند که تیم در زمان از سرگیری مسابقات، در بهترین فرم ممکن قرار داشته باشد.
از سوی دیگر، حضور قطعی استقلال در لیگ نخبگان آسیا نیز باعث شده تا نگاهها به تقویت و تثبیت ساختار تیم برای رقابت در سطح بالاتر معطوف شود.
همچنین با نزدیک شدن به پایان فصل و در شرایطی که پنجره نقلوانتقالات باشگاه بسته است، وضعیت بازیکنانی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام میرسد، بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران و مشاوران فنی استقلال در این جلسه درباره تمدید قرارداد مهرههای کلیدی، حفظ استخوانبندی تیم و همچنین برنامهریزی برای تقویت نقاط ضعف گفتوگو کردند.