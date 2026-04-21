احتمال شکایت پرسپولیس از فدراسیون فوتبال و سه نماینده آسیایی
باشگاه پرسپولیس احتمالا پروسه حقوقی را در صورت معرفی سه تیم صدرنشین به عنوان نماینده ایران آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس از حدود یک ماه قبل تأکید داشت که باید مسابقات لیگ برتر برگزار شود و طی دو سه هفته اخیر که بحث در اینباره بالا گرفته بود روی موضع خود ایستاد. در عین حال مطابق انتظار این باشگاه به خواسته خود نرسید و با اینکه گفته شد باقیمانده مسابقات بعد از جام جهانی برگزار شود اما بعید است شرایط به نحوی پیش برود که سرخها امیدوار به تغییر وضعیت کنونی جدول و تعیین نمایندگان فوتبال ایران برای رقابتهای آسیایی باشند.
از طرفی بحث ادامه مسابقات لیگ برتر بعد از جام جهانی با هزار و یک مشکل مختلف درگیر است و اهالی فوتبال اصلاً به این موضوع خوشبین نیستند و از سوی دیگر همین حالا گفته میشود سه تیم نخست جدول به ایافسی معرفی شدهاند و پرسپولیس نتوانسته تغییری در احتمالی که از مدتی قبل جدی به نظر میرسید، ایجاد کند.
به همین خاطر یکشنبه شب این باشگاه در بیانیهای اعتراض خود را به انتخاب نمایندگان آسیایی با در نظر گرفتن صحبتهای ممبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران صراحتاً اعلام کرد. در این بیانیه باشگاه پرسپولیس اعلام کرده ضمن بررسی شرایط خاص کشور تمام راهکارهای منطقی، سازنده و کارشناسی را به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارائه داده اما حرفهای ممبینی نه تنها کمکی به حل موضوع نکرده بلکه تنشزا بوده است. در این بیانیه پرسپولیس دوباره به شفافیت و عدالت در تعیین نمایندگان فوتبال ایران در آسیا تأکید کرده و نوشته منتظر تصمیمی شفاف و عادلانه است تا حق باشگاه و هوادارانش تضییع نشود.
جالب اینکه در بیانیه فوق آمده در شرایطی که برگزاری مسابقات میتواند به نشاط جامعه کمک کند چه دلیل قابل قبولی برای برگزار نشدن مسابقات وجود دارد؟ اما در پایان بیانیه این باشگاه با تأکید بر اینکه «تصمیم نهایی باید با خردورزی منطقی و بدون ملاحظه دیگری باشد» اعلام کرده اگر این مسیر ناعادلانه ادامه پیدا کند برای دفاع از حق باشگاه، هوادارانش و البته جایگاه تاریخی پرسپولیس تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
اما سؤال اینجاست که پرسپولیس در صورت محرز شدن ناعدالتی -به زعم این باشگاه- در حق خود برای تعیین نمایندگان آسیایی چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
هومن هدایتی معاون حقوقی سابق باشگاه پرسپولیس میگوید: «باشگاهها میتوانند از تمام تصمیماتی که در راستای برگزاری مسابقات و در طول برگزاری یک دوره مسابقات اتفاق میافتد علیه سازمان برگزارکننده شکایت کنند به شرطی که مراحل داخلی آن طی شده باشد. یعنی ابتدا مکاتبات اداری لازم با ارکان قضایی ذیربط از طریق دبیر کل فدراسیون فوتبال و رئیس فدراسیون فوتبال انجام شده و برای نهادهای بینالمللی قابل اثبات باشد و آن زمان است که میتوان از تصمیمات اتخاذ شده به دیوان حاکمیت ورزش شکایت کرد.»
وی ادامه داد: «با توجه به تغییر قوانین و شرایط دیگر نیازی به بردن شکایت به فیفا نیست و میتوان به دادگاه حاکمیت ورزش اعتراض کرد هر چند تا الان در کشورمان سابقه نداشته که به نحوه برگزاری مسابقات و مسائلی از این دست، شکایتی به نهادهای قضایی بینالمللی فوتبال شده باشد و این یک تجربه تازه خواهد بود.»
هدایتی همچنین گفت: «از آنجایی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مسئول رسیدگی به اتفاقات داخل مستطیل چمن سبز مسابقات است این شکایت ابتدا باید به کمیته تعیین وضعیت انجام شود. از آنجایی که سابقه این شکایت وجود نداشته باید دید پروسه اداری پیگیری این شکایت چگونه طی خواهد شد اما کمیته وضعیت، یا خودش باید این شکایت را بررسی کند یا مرجع صالحی را برای رسیگی به این شکایت معرفی کند و بعد از آن است که تصمیم اتخاذ شده میتواند در استیناف و سپس دیوان حاکمیت ورزش قابل پیگیری باشد.»
با این حساب از آنجایی که باشگاه پرسپولیس طی هفتههای اخیر مکاتبات لازم را با ارکان قضایی و مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انجام داده مقدمات لازم برای انجام این شکایت را داراست و احتمالاً در صورت رسمی شدن معرفی نمایندگان به ایافسی طبق جدول فعلی پروسه شکایت را پیش خواهد برد.