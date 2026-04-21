سردار آزمون دیدار مرحله نیمه نهایی مقابل ماچیدا را از دست داد
سردار آزمون به دلیل مصدومیت، نمیتواند شباب الاهلی را در بازی با ماچیدا همراهی کند.
به گزارش ایلنا، دیدار نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا برای فوتبال ایران با یک نکته مهم همراه شد؛ جایی که برخلاف انتظار، نام سردار آزمون در فهرست شبابالاهلی برای بازی مقابل ماچیدا زلویا دیده نمیشود و او این مسابقه حساس را از دست داده است.
مهاجم ایرانی که پیش از این بهدلیل مصدومیت بازی با بوریرام را هم از دست داده بود، حالا به نیمهنهایی هم نرسیده تا غیبتش در حساسترین مقطع فصل تیم اماراتی کاملاً به چشم بیاید.
این در حالی است که آزمون پیشتر در مسیر صعود تیمش نقشآفرینی کرده بود؛ بهویژه در بازی مقابل تراکتور که با یک حرکت تأثیرگذار، زمینه اخراج علیرضا بیرانوند را فراهم کرد و جریان مسابقه را تغییر داد. با این حال، مصدومیت زمانبندی بدی برای او داشت و حالا شبابالاهلی باید بدون یکی از مهمترین مهرههای تهاجمیاش برای رسیدن به فینال تلاش کند.
در غیاب سردار، نگاهها بیش از پیش به سعید عزتاللهی دوخته شده؛ بازیکنی که در مرحله یکچهارم نهایی مقابل بوریرام تایلند با زدن یک گل حساس، نقش مهمی در پیروزی ۳ بر ۲ تیمش ایفا کرد. عزتاللهی نشان داده که میتواند در لحظات سرنوشتساز تاثیرگذار باشد و حالا در نیمهنهایی هم یکی از امیدهای اصلی نماینده امارات برای عبور از حریف ژاپنی محسوب میشود.
حالا شبابالاهلی در آستانه یک شب سرنوشتساز قرار دارد؛ شبی که میتواند بدون سردار آزمون، اما با امید به درخشش دیگر مهرهها، به فینال برسد؛ جایی که الاهلی عربستان با شکست ویسل کوبه منتظر حریف است. در صورت صعود، سوال بزرگ این خواهد بود: آیا سردار آزمون به فینال میرسد و میتواند در مسیر قهرمانی تیمش نقش ایفا کند، یا غیبت او همچنان ادامهدار خواهد بود؟