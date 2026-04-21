حردانی: خانهام در جنگ آسیب دید
صالح حردانی پس از آسیب رسیدن به منزلش در جریان حملات اخیر، بار دیگر به اردوی تیم ملی بازگشته و در تجمع مردمی میدان ولیعصر درباره این اتفاق و همراهیاش با مردم توضیح داد.
به گزارش ایلنا، اوایل فروردینماه و همزمان با حضور صالح حردانی در اردوی تیم ملی در ترکیه، منزل او در جریان حملات به مناطق مسکونی دچار آسیب شد؛ اتفاقی که به گفته او، هنگام وقوع، هیچکس در خانه حضور نداشت.
حردانی اکنون دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شده و روز گذشته در تمرینات تیم حاضر شد. او شب گذشته نیز پس از پایان تمرین، در تجمع مردمی میدان ولیعصر شرکت کرد و در حاشیه این مراسم، در گفتوگویی کوتاه درباره همراهی با مردم و همچنین آسیبدیدگی منزلش سخن گفت.
حردانی گفت: «شهادت مردم عزیز کشورم، رهبر عزیزمان و تمام دانشآموزان میبناب را تسلیت میگویم. وظیفه دانستم به عنوان یک ورزشکار کنار مردم عزیز کشورم باشم تا از نام ایران دفاع کنیم.»
او درباره آسیبدیدگی خانهاش توضیح داد: «منزل من سمت دریاچه بود. زمانی که این اتفاق افتاد، در اردوی تیم ملی بودم و خدا را شکر کسی در خانه نبود. فدای سر شما و مردم عزیز کشورم.»
حردانی درباره حمله به مناطق مسکونی نیز گفت: «قطعاً اقدام آنها بیپاسخ نمیماند.» او با تأکید بر اینکه امیدوار است بتواند با عملکردش دل مردم را شاد کند، افزود: «دم همه کسانی گرم که پشت کشورشان هستند. انشاءالله بتوانیم به عنوان فوتبالیست در زمین جبران کنیم و خوشحالتان کنیم.»