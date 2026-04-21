به گزارش ایلنا، پنج هفته مانده به پایان فصل ۲۰۲۵-۲۶ لیگ برتر روسیه، محمدجواد حسین‌نژاد عملکرد چشمگیری داشته و در تمام مسابقات دینامو ماخاچ‌قلعه به میدان رفته است.

او که پس از درخشش در سپاهان و تیم امید با انتقالی یک میلیون یورویی رهسپار روسیه شد، طی دو فصل اخیر جایگاهی ثابت در ترکیب تیمش پیدا کرده و حتی شماره ۱۰ را بر تن دارد.

حسین‌نژاد فصل گذشته در ۲۴ بازی لیگ، سه گل و سه پاس گل ثبت کرده بود، اما در فصل جاری با حضور در همه ۲۵ دیدار، سه گل، یک پاس گل و یک پنالتی گرفته به نام خود ثبت کرده و در کنار آن در هشت مسابقه جام‌حذفی نیز به میدان رفته تا بین لژیونرهای ایرانی رکورددار باشد.

او امیدوار است این روند درخشان به دعوت مجددش به تیم ملی و شانس حضور در جام جهانی منتهی شود.

