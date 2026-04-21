به گزارش ایلنا، این فرانسوی افسانه‌ای معتقد است که توپچی‌ها در ورزشگاه اتحاد، میل تهاجمی کافی از خود نشان دادند و این موضوع ثابت می‌کند که آن‌ها همچنان می‌توانند در این پایانِ فصل دراماتیک، بر تیم پپ گواردیولا غلبه کنند.

شکست ۲ بر ۱ در ورزشگاه اتحاد، چهارمین باخت پیاپی تیم میکل آرتتا در رقابت‌های داخلی بود که امیدهای قهرمانی آن‌ها را با خطری جدی روبرو کرد. در حالی که آرسنال در بیشتر زمان فصل صدرنشین جدول بوده است، سیتی می‌تواند با پیروزی در بازی عقب‌افتاده خود مقابل برنلی، به صدر صعود کند. علیرغم حذف از جام حذفی و جام اتحادیه، توپچی‌ها همچنان در یک رقابت دوطرفه برای کسب اولین عنوان قهرمانی خود در لیگ از سال ۲۰۰۴ تا کنون باقی مانده‌اند.

اعتمادبه‌نفس مربی افسانه‌ای

ونگر که در مراسم خیریه «پروژه دوقلو سازی» در استودیو ابی‌رود سخن می‌گفت، استدلال کرد که بعید است سیتی فصل را بدون هیچ لغزشی به پایان برساند. او عملکرد جسورانه ستاره‌های خلاق آرسنال را ستود و از تیم خواست تا روی پنج بازی باقی‌مانده تمرکز کنند.

ونگر گفت: «من معتقدم آرسنال قهرمان لیگ خواهد شد. عمیقاً به این موضوع باور دارم. از نظر من، این یک باور منطقی است. من سبک هجومی [ابریچی] ازه، [مارتین] اودگارد، [کای] هاورتز و [نونی] مادوئکه را دوست دارم. منچسترسیتی یک پایان فصل بی‌نقص نخواهد داشت.»

آرتتا و حسرت فرصت‌های از دست رفته

در حالی که ونگر خوش‌بین است، آرتتا اعتراف کرده که عدم استفاده از لحظات کلیدی، تفاوت اصلی آن‌ها با سیتی در این بازی بود. آرتتا در بازتاب عملکرد تیم و پنج مسابقه باقی‌مانده از فصل گفت: «این نتیجه و نحوه رقم خوردن آن واقعاً ناامیدکننده است. ما عملکرد بسیار قدرتمندی داشتیم، به خوبی وارد جریان بازی شدیم و توانستیم گل خورده را جبران کنیم.

از نظر احساسی بازی را خیلی خوب مدیریت کردیم و بازی را به همان سمتی بردیم که می‌خواستیم. ما بهترین شانس‌های بازی را داشتیم، اما از آن‌ها استفاده نکردیم و همین موضوع تفاوت را رقم زد.»

وقتی از او سوال شد که آیا این فرصت‌های سوخته باعث ناامیدی بیشتر شده یا حس امیدواری ایجاد کرده است، این مربی اسپانیایی پاسخ داد: «کمی از هر دو؛ زیرا ما در برابر تیمی که خیلی کم موقعیت می‌دهد، موقعیت‌های بزرگی خلق کردیم و از راه درست وارد بازی شدیم.

اما در نهایت، پیروزی یا عدم پیروزی به لحظات بستگی دارد و آن‌ها وقتی صاحب موقعیت شدند، توپ را به تور چسباندند و تفاوت همین‌جا بود.» «ما امروز فرصتی را برای پیروزی از دست دادیم، اما فکر می‌کنم از این فرصت استفاده کردیم تا نشان دهیم از چه چیزی ساخته شده‌ایم، چگونه قرار است رقابت کنیم و سطح تیم چگونه است.

حالا پنج بازی دیگر باقی مانده است، پس این یک لیگ برتر جدید است؛ آن‌ها یک بازی عقب‌افتاده دارند و ما سه امتیاز برتری داریم – بنابراین، رقابت تازه شروع شده است.»

تغییر تمرکز به سمت نیوکاسل

آرسنال عصر شنبه میزبان نیوکاسل خواهد بود، در حالی که سیتی مشغول بازی در نیمه‌نهایی جام حذفی در ورزشگاه ومبلی است. فرم اخیر توپچی‌ها پرنوسان بوده و آن‌ها باید برنامه‌ای پرفشار شامل نیمه‌نهایی حساس لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکو مادرید را مدیریت کنند. شاگردان آرتتا برای ساکت کردن منتقدان و بهره‌برداری از هرگونه لغزش احتمالی سیتی در بازی‌های پیش رو، به یک پاسخ بی‌نقص مقابل نیوکاسل نیاز دارند.

