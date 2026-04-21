کوناته در یک قدمی تمدید
ستاره مورد علاقه رئال به امضای قرارداد جدید با لیورپول نزدیک شد
ابراهیما کوناته اعلام کرد که برای امضای قراردادی جدید با لیورپول به «توافق نزدیک شده است» و «شانس بسیار زیادی» وجود دارد که فصل آینده نیز در آنفیلد ماندنی شود.
به گزارش ایلنا، قرارداد فعلی این مدافع میانی فرانسوی، پنج سال پس از آنکه با مبلغ ۳۵ میلیون پوند از لایپزیش به این تیم پیوست، در تابستان امسال به پایان میرسد. این بازیکن ۲۶ ساله پس از پیروزی روز یکشنبه لیورپول در دربی مرسیساید، تاکید کرد که آیندهاش هرگز در ابهام نبوده است؛ او با اشاره به این موضوع که از همان ابتدای مذاکرات به ریچارد هیوز، مدیر ورزشی باشگاه، گفته بود که قصد جدایی ندارد، به شایعات پایان داد.
کوناته گفت: «حرفهای زیادی زده شده است اما ما برای مدتی طولانی با باشگاه در حال گفتگو بودهایم و به توافق نزدیک هستیم.» «فکر میکنم همه آرزو داشتند این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد، اما ما در مسیر خوبی قرار داریم.» او اضافه کرد: «مطمئناً شانس زیادی وجود دارد که فصل آینده اینجا باشم. این همان چیزی است که همیشه میخواستم.» «من منتظر نهایی شدن قرارداد هستم، اما وقتی همه چیز مرتب شد، باید از ریچارد بپرسید که در سپتامبر و نوامبر، یعنی قبل از اینکه همه شروع به صحبت کنند، من به او چه گفتم؛ او چیزی خواهد گفت که همه را ساکت میکند.» «وقتی او پاسخ دهد، خواهید دید. من فقط آرزوی همین را دارم.»
وقتی از او سوال شد که چرا این وضعیت تا ماه آوریل به درازا کشیده است، کوناته به وضعیت تمدید قرارداد همتیمیهایش، ویرجیل فندایک و محمد صلاح در فصل گذشته اشاره کرد و گفت این موضوع «دقیقاً مشابه» همان است و «شاید باشگاه اینگونه میخواهد».
کوناته از زمان پیوستن به سرخپوشان، ۱۱۳ بار در لیگ برتر به میدان رفته و به آنها کمک کرده تا فصل گذشته قهرمان لیگ شوند و در سال ۲۰۲۲ نیز جام حذفی و جام اتحادیه را فتح کنند. لیورپول این فصل را بدون کسب جام به پایان خواهد برد، اما به نظر میرسد سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده را قطعی کرده باشد.
آنها در حال حاضر در رده پنجم قرار دارند و با هفت امتیاز اختلاف بالاتر از چلسی رده ششمی هستند. کوناته گفت: «با توجه به استانداردهای لیورپول، این فصل بدی بود. اگر در بین چهار تیم اول قرار بگیریم، مطمئناً خوشحال نخواهیم بود.» «یقیناً با چنین فصلی، باید در فصل آینده تمام توان خود را به کار بگیریم تا اتفاق خوبی رقم بزنیم.» «این یک باشگاه فوقالعاده و یک خانواده شگفتانگیز است... این باشگاه معنای زیادی برای من دارد.» کوناته از نظر شخصی فصل دشواری را پشت سر گذاشته است.
پدر او در ماه ژانویه در فرانسه درگذشت، اما این مدافع میانی با توجه به مصدومیتهای خط دفاعی لیورپول، پیشنهاد داد که زودتر از موعد مرخصی سوگواری خود بازگردد. او گفت: «سال سختی بود چون اتفاقات زیادی افتاد و فکر میکنم اگر همه دقیقاً میدانستند چه بر من گذشته، میتوانستند خیلی چیزها را درک کنند؛ اینکه چه فداکاریهایی برای این باشگاه انجام دادهام.» «فکر میکنم این عالی است و یک روز وقت میگذارم تا به آن فکر کنم. در حال حاضر، ما روی پایان فصل تمرکز میکنیم تا مطمئن شویم سهمیه لیگ قهرمانان را گرفتهایم.»
«بعد از آن، وقت میگذاریم تا درباره این فصل صحبت کنیم، چون قرار است بخش بزرگی از داستان زندگی من باشد؛ از یک سو غمانگیز است، اما برای روایت من وقتی آن را برای فرزندان آیندهام و هواداران این باشگاه تعریف میکنم، بسیار زیباست.»
کوناته دوباره در مسیر صعود
اکثر باشگاهها اجازه نمیدهند کار تمدید قرارداد بازیکنان فیکس خود تا این حد دیر شود، اما در چند سال اخیر در آنفیلد، موضوع قراردادها به یک حاشیه پیچیده تبدیل شده است. کافی است به وضعیتهای متفاوت فندایک، صلاح و حتی ترنت الکساندر آرنولد در زمانهای اخیر نگاه کنید؛ همه اینها تا حدی ناشی از دوره انتقالی بود که مالکان لیورپول پس از اعلام جدایی یورگن کلوپ با آن روبرو شدند؛ دورانی که آنها به دنبال استخدام مجدد مایکل ادواردز در کنار هیوز برای حمایت از اشلوت بودند. حالا آنها در حال رسیدگی به کارهای عقبافتاده هستند، در حالی که بازیکنان و ایجنتهایشان بدون شک تلاش کردهاند از فشار زمانی ایجاد شده بهرهبرداری کنند.
در مورد کوناته نیز همیشه چنین حسی وجود داشت؛ بازیکنی که در سال ۲۰۲۵ از نظر انفرادی نمایشهای ناامیدکنندهای در زمین داشت و همزمان با بحثهای علنی درباره قراردادش محاصره شده بود؛ آن هم در حالی که هواداران لیورپول با این ایده روبرو بودند که یکی دیگر از بازیکنانشان به انتقال به رئال مادرید فکر میکند.
با این حال، از زمانی که غولهای لا لیگا اعلام کردند تمایلی به جذب کوناته ندارند، این مدافع فرانسوی به طور کلی دوباره در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. به نظر میرسد او دوباره در ترکیب لیورپول جا افتاده و احیا شده است، بنابراین هواداران بدون شک از این پیشرفت به سوی قرارداد جدید استقبال خواهند کرد.
همچنین نباید فراموش کرد که پدر کوناته در ژانویه به طور ناگهانی درگذشت. در اولین بازی او پس از بازگشت از مرخصی، لحظه تاثیرگذاری در آنفیلد رقم خورد؛ زمانی که این مدافع هنگام جشن گرفتن گل مقابل نیوکاسل در پیروزی ۴ بر ۱، اشک میریخت.