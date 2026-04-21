درخشش لمپارد و هکنی در شب جوایز سازمان لیگ انگلیس
فرانک لمپارد، سرمربی کاونتری سیتی و هیدن هکنی، هافبک میدلزبرو، در مراسم جوایز EFL به ترتیب به عنوان برترین سرمربی و بهترین بازیکن فصل رقابتهای چمپیونشیپ انتخاب و معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، لمپارد در اولین فصل کامل حضورش روی نیمکت «اسکای بلوز»، آنها را پس از ۲۵ سال دوری به لیگ برتر بازگرداند. هکنی ۲۳ ساله با ثبت ۵ گل و ۸ پاس گل و همچنین نمایش مقتدرانه در میانه میدان، نقشی کلیدی در تلاش میدلزبرو برای صعود ایفا کرده است.
مایکل اسکوبالا از لینکلن سیتی پس از آنکه «ایمپس» را برای اولین بار در ۶۵ سال گذشته به سطح دوم فوتبال رساند، عنوان بهترین سرمربی لیگ یک را از آن خود کرد؛ این در حالی است که دام بالارد از لیتون اورینت جایزه بهترین بازیکن این لیگ را به دست آورد.
اندی وودمن، سرمربی بروملی و آرون درینان، مهاجم سوئیندون تاون نیز به عنوان برترین سرمربی و بازیکن فصل لیگ دو معرفی شدند. جوایز بهترین بازیکن جوان فصل در هر رده به جردن جیمز (لسترسیتی)، بالارد و دنیل کانو (والسال) رسید. جایزه بهترین گل فصل EFL نیز به جاش تایمون از سوانزی سیتی تعلق گرفت؛ او در ماه دسامبر مقابل آکسفورد یونایتد موفق شد با یک ضربه والی پای چپ از بیرون محوطه جریمه، توپ را به کنج بالای سمت راست دروازه بچسباند.
چمپیونشیپ: تجلیل از اسکای بلوز
لمپارد، هافبک سابق چلسی و تیم ملی انگلیس، در نوامبر ۲۰۲۴ در حالی هدایت کاونتری را برعهده گرفت که این تیم در رده هفدهم چمپیونشیپ قرار داشت. او در همان فصل تیم را به پلیآف رساند اما با شکستی لحظه آخری در نیمهنهایی مقابل ساندرلند متوقف شد؛ با این حال، آبیهای آسمانی از آن ناامیدی به عنوان سوختی برای این فصل استفاده کردند و با تساوی ۱ بر ۱ روز جمعه مقابل بلکبرن، صعود مستقیم خود را قطعی کردند.
لمپارد برای کسب جایزه بهترین مربی فصل، الکس نیل از میلوال، سرگی جاکیروویچ از هال سیتی و کیم هلبرگ از میدلزبرو را پشت سر گذاشت. لمپارد در پادکست «+72 EFL» بخش ورزشی بیبیسی گفت: «قطعاً در آن لحظه [پس از قطعی شدن صعود در بلکبرن] احساساتی شدم.»
«فکر میکنم گاهی وقتی برای چیزی خیلی سخت تلاش میکنید، زمانی که موفق به انجام آن میشوید، به بازیکنانی که با آنها کار کردهاید و به هوادارانی که چه سختیهایی را پشت سر گذاشتهاند فکر میکنید. من بسیار مفتخرم.» چهار بازیکن از تیم لمپارد در تیم منتخب فصل چمپیونشیپ قرار گرفتند: کارل راشورث دروازهبان، میلان فناویک وینگبک، مت گرایمز کاپیتان و حاجی رایت مهاجم. ژان ویپوتنیک از سوانزی، آقای گل چمپیونشیپ، در کنار راشورث نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل بود، اما هر دو رقابت را به هکنی واگذار کردند.
بهترین سرمربی چمپیونشیپ: فرانک لمپارد (کاونتری سیتی)
بهترین بازیکن فصل: هیدن هکنی (میدلزبرو)
بهترین بازیکن جوان: جردن جیمز (لسترسیتی)
کارآموز سال: لوئیس پیج (لسترسیتی)
تیم منتخب: کارل راشورث (کاونتری)، تریستان کراما (میلوال)، کالوم دویل (ورکسام)، جاش تایمون (سوانزی)، میلان فناویک (کاونتری)، مت گرایمز (کاونتری)، سوربا توماس (استوک سیتی)، فمی عزیز (میلوال)، هیدن هکنی (میدلزبرو)، حاجی رایت (کاونتری)، ژان ویپوتنیک (سوانزی).
لیگ یک: دبل بالارد
دام بالارد، مهاجم لیتون اورینت که در این ماه ۲۱ ساله شد، پس از به ثمر رساندن ۲۲ گل در ۳۸ بازی تا به اینجای فصل، هر دو جایزه بهترین بازیکن و بهترین بازیکن جوان فصل لیگ یک را برنده شد.
این یک پیشرفت خیرهکننده نسبت به فصل گذشته است؛ زمانی که او به عنوان بازیکن ساوتهمپتون و در دوران قرض در بلکپول و کمبریج یونایتد، در ۳۵ بازی لیگ یک تنها سه بار گلزنی کرده بود. جای تعجب نیست که اسکوبالا پس از رساندن تیم لینکلن به چمپیونشیپ، جایزه بهترین مربی لیگ یک را برد.
آنها در ۴۳ بازی تنها ۳۸ گل دریافت کردهاند که این موضوع در انتخاب جورج ویکنس دروازهبان و مدافعانی چون تندایی داریکوا و سانی بردلی در تیم منتخب فصل (که سه نفر از چهار نماینده این تیم هستند) بازتاب یافته است. اسکوبالا این موفقیت را مدیون این «بازیکنان باورنکردنی» در کنار «سختکوشی، ذهنیت، رهبران خوب و اشتیاق» میداند. او گفت: «برخی آن را "ماشینمانند" نامیدهاند؛ آنها هر هفته مانند یک ماشین روغنکاری شده و دقیق عمل کردهاند.»
لینکلن در ۲۶ بازی اخیر خود در لیگ شکست ناپذیر بوده و در مسیر صعود، ۲۰ پیروزی و ۶ تساوی به دست آورده است. اسکوبالا افزود: «فکر میکنم این باور وجود دارد که میتوانید بروید و صعود کنید، اما روشی که ما انجام دادیم، باورنکردنی است. فکر نمیکنم هرگز حتی رویای چنین چیزی را میدیدید.»
بهترین سرمربی لیگ یک: مایکل اسکوبالا (لینکلن سیتی)
بهترین بازیکن فصل: دام بالارد (لیتون اورینت)
بهترین بازیکن جوان: دام بالارد (لیتون اورینت)
کارآموز سال: سلیمان کروبالی (برتون آلبیون)
تیم منتخب: جورج ویکنس (لینکلن)، تندایی داریکوا (لینکلن)، چارلی گود (استیونج)، سانی بردلی (لینکلن)، جوئل باگان (کاردیف)، اولی نوروود (استوکپورت)، اوون بیلی (دونکستر)، جک مویلان (لینکلن)، آماریو کوزیر-دوبری (بولتون)، کایل ووتون (استوکپورت)، دام بالارد (لیتون اورینت).
لیگ دو: درخشش کلاغها
زمانی که ویگان اتلتیک در سال ۲۰۱۳ قهرمان جام حذفی شد، بروملی در رده پانزدهم لیگ منطقه جنوبی (سطح ششم) قرار داشت. فصل آینده، آنها پس از صعود تاریخی به سطح سوم فوتبال انگلیس، به عنوان رقیب همتراز با ویگان در لیگ یک روبرو خواهند شد.
اندی وودمن، مربی تیم و مربی سابق دروازهبانان آرسنال که از مارس ۲۰۲۱ هدایت تیم را برعهده داشته، بابت عملکردش جایزه بهترین مربی فصل لیگ دو را دریافت کرد. وودمن صعود بروملی در دستههای مختلف را یک «دیوانگی مطلق» توصیف کرد و گفت که «بسیار مفتخر» است.
او گفت: «کمی متواضع هستم، اما این جایزه واقعاً خوبی برای تمام کارهایی است که انجام دادهایم.» «ما فقط باید به ساختن روی آنچه اینجا بنا کردهایم ادامه دهیم. میدانیم که کار سختی خواهد بود و باید مطمئن شویم که با پولی که در اختیار داریم، فرهنگ درست و ترکیب درستی از بازیکنان را وارد تیم میکنیم.»
علاوه بر او، عمر سوونمی و میچ پیناک نیز در تیم منتخب فصل قرار گرفتند که بازیکنانی از هشت باشگاه مختلف را شامل میشود. هر دو بازیکن بروملی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل بودند، اما این عنوان به درینان از سوئیندون بابت ۲۲ گل زدهاش رسید.
بهترین سرمربی لیگ دو: اندی وودمن (بروملی)
بهترین بازیکن فصل: آرون درینان (سوئیندون تاون)
بهترین بازیکن جوان: دنیل کانو (والسال)
کارآموز سال: اولی دوسبری (بریستول روورز)
تیم منتخب: متیو هادسون (اولدهام)، کلاند واتس (کمبریج)، جک سندرز (میلتون کینز)، عمر سوونمی (بروملی)، هاروی راجرز (گریمزبی)، میچ پیناک (بروملی)، لیام کلی (میلتون کینز)، آیزاک هاچینسون (چلتنهام)، سامی برایبروک (چسترفیلد)، آرون درینان (سوئیندون)، کالوم پترسون (میلتون کینز).
سایر برندگان جوایز EFL
باشگاه برتر در خدمات اجتماعی: پلیموث آرگیل
پروژه اجتماعی برتر فصل: بلکبرن روورز (Dads FC)
بازیکن فعال در خدمات اجتماعی: ویل واکس (آکسفورد یونایتد)
جایزه تنوع: بریستول سیتی (We Are City)
جایزه محیط زیست: برادفورد سیتی (Greener Bantams)
جایزه تعامل با هواداران: هادرسفیلد تاون
جایزه کارمند باشگاه: وندی توماس (میدلزبرو)
جایزه سر تام فینی: دین لوینگتون
جایزه کمک به فوتبال لیگ: برندا اسپنسر (رئیس هیئت امنای خیریه ویگان اتلتیک)