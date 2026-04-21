فراخوان تماشایی رونی برای توپچیها
هواداران آرسنال باید سوخت موتور قهرمانی باشند
وین رونی، کاپیتان سابق منچستریونایتد، معتقد است که هواداران آرسنال برای احیای امیدهای لرزان این تیم در مسیر قهرمانی لیگ برتر، «باید عملکرد بهتری» در حمایت از بازیکنان خود داشته باشند.
به گزارش ایلنا، امیدهای توپچیها برای کسب اولین جام لیگ در ۲۲ سال اخیر، روز یکشنبه با شکست ۲ بر ۱ مقابل منچسترسیتی ضربه سختی خورد. این نتیجه به این معناست که سیتی اکنون تنها سه امتیاز با آرسنال فاصله دارد و اگر در اواسط هفته برنلی را شکست دهد، میتواند به صدر جدول صعود کند.
آرسنال بدشانس بود که در برابر سیتی امتیازی کسب نکرد، اما آنها برای حفظ فرم ایدهآل خود با مشکل مواجه بودهاند؛ تا جایی که پس از شکست خانگی ۲ بر ۱ مقابل بورنموث در ۱۱ آوریل، صدای هو کردن هواداران در پایان بازی شنیده شد.
رونی در «برنامه وین رونی» گفت: «من فکر میکنم هواداران آرسنال باید عملکرد بهتری داشته باشند.» «من دیدم که آنها چند روز پیش [در بازی مقابل بورنموث] تیم را هنگام خروج از زمین هو کردند. آرسنال در تمام فصل فوقالعاده بوده و حالا فقط دچار یک دوره کوتاه افت فرم شده است.» «آنها باید درک کنند که حمایت هواداران چقدر برای بازیکنان ارزشمند است و چقدر میتواند به شما کمک کند.» «بازیکنان روز به روز تلاش بسیار زیادی در زمین تمرین انجام دادهاند تا در موقعیت فعلی باشند، بنابراین وقتی یک بازی را میبازید و هنگام خروج از زمین هو میشوید، این موضوع میتواند روی بازیکنان تأثیر منفی بگذارد.» «من معتقدم برای اینکه آرسنال قهرمان لیگ شود، هواداران این تیم هم باید نقش خود را ایفا کنند.»
آرسنال پنج بازی دیگر در پیش دارد تا تلاش کند در برابر هجوم منچسترسیتی مقاومت کرده و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
توپچیها پیش از این نیز در موقعیت مشابهی قرار گرفته بودند، اما در نهایت موفق به بالای سر بردن جام نشدند. در فصل ۲۳-۲۰۲۲، آنها در مجموع ۲۴۸ روز صدرنشین جدول بودند اما در نهایت به مقام دوم بسنده کردند. شکستهای گذشته ممکن است پس از باخت به سیتی در ذهن بسیاری از هواداران آرسنال سنگینی کند، اما رونی میگوید حمایت طرفداران برای عبور از خط پایان در این دوره، حیاتی خواهد بود.
او در ادامه افزود: «البته که آنها میخواهند قهرمان لیگ شوند و برای آن استیصال دارند، اما فکر میکنم باید درک کنند که خودشان هم وظیفهای بر عهده دارند.» «برای مثال اگر به منچستریونایتد نگاه کنید، در چند سال گذشته که آنها دوران سختی را با اریک تنهاخ و روبن آموریم پشت سر میگذاشتند، هواداران کاملاً پشت مربی بودند و در ورزشگاه از او حمایت میکردند.» «آنها مدام آواز میخواندند و از تیم حمایت میکردند و خیلی ندرت پیش میآمد که تیم را هنگام خروج از زمین هو کنند.» «آرسنال تمام فصل صدرنشین لیگ بوده، آنها در نیمهنهایی لیگ قهرمانان هستند و بعد مقابل بورنموث میبازند و هو میشوند؟» «هواداران باید برای بازیکنان بهتر عمل کنند و کمی بیشتر از آنها حمایت کنند، چون آن اتفاق ۱۰۰ درصد به بازیکنان آرسنال ضربه زده است.»