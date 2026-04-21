نشست فنی استقلال برای بررسی عملکرد تیم و وضعیت قراردادها

به گزارش ایلنا، جلسه مشاوران فنی فوتبال استقلال امروز (سه‌شنبه) با حضور جهانگیر کوثری، بهتاش فریبا، رضا حسن‌زاده و مجید نامجو‌مطلق در ساختمان باشگاه برگزار شد. در این نشست، عملکرد بازیکنان در فصل جاری و نیازهای فنی تیم برای فصل آینده به‌طور مفصل بررسی شد.

همچنین با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، وضعیت بازیکنانی که قراردادشان رو به پایان است، مورد ارزیابی قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری اولیه انجام شد.

