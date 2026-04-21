پیشبینی هفته سیوچهارم لیگ برتر؛ شانس بالای قهرمانی منچسترسیتی
در آستانه هفته سیوچهارم لیگ برتر انگلیس، تحلیلگران از منچسترسیتی به عنوان یکی از تیمهای مدعی برای کسب پیروزی و ادامه رقابت قهرمانی یاد کرده اند.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به هفتههای پایانی فصل لیگ برتر، پیشبینی نتایج مسابقات اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ بهویژه در شرایطی که رقابت قهرمانی میان تیمهایی مانند منچسترسیتی و آرسنال به مراحل حساس رسیده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان «اتلتیک»، منچسترسیتی همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود و نتایج هفته سیوچهارم میتواند تأثیر مهمی بر ادامه رقابت در صدر جدول داشته باشد.
این پیشبینیها در حالی منتشر شده که سیتی در هفتههای اخیر با نتایج مثبت توانسته فاصله خود با صدر جدول را کاهش دهد. پیروزی اخیر این تیم مقابل آرسنال باعث شد اختلاف امتیازی دو تیم کمتر شود و امیدهای شاگردان پپ گواردیولا برای دفاع از عنوان قهرمانی افزایش یابد.
کارشناسان معتقدند با توجه به تجربه منچسترسیتی در هفتههای پایانی فصل و برنامه مسابقات باقیمانده، این تیم همچنان شانس بالایی برای حفظ فشار روی رقیب اصلی خود در جدول دارد. با این حال هر لغزش در بازیهای آینده میتواند معادلات قهرمانی را تغییر دهد.
به همین دلیل هفته سیوچهارم لیگ برتر میتواند یکی از نقاط تعیینکننده در کورس قهرمانی باشد؛ جایی که هر امتیاز برای تیمهای مدعی اهمیت ویژهای پیدا کرده است.