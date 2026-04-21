اولین سقوط کننده لیگ برتر مشخص شد

تیم ولورهمپتون واندررز پس از نتایج ضعیف در فصل ۲۰۲۶ لیگ برتر انگلیس، به طور رسمی به چمپیونشیپ سقوط کرد؛ اتفاقی که به هشت سال حضور این باشگاه در سطح اول فوتبال انگلیس پایان داد.

به گزارش ایلنا، سرنوشت سقوط ولورهمپتون در هفته‌های پایانی فصل مشخص شد؛ جایی که این تیم با تنها ۱۷ امتیاز از ۳۳ مسابقه در قعر جدول قرار گرفت و فاصله امتیازی آن با منطقه امن به حدی رسید که دیگر امکان جبران وجود نداشت. تثبیت سقوط این تیم پس از تساوی بدون گل وستهام مقابل کریستال پالاس رقم خورد؛ نتیجه‌ای که باعث شد ولورهمپتون دیگر نتواند در پنج بازی باقی‌مانده فاصله خود را با تیم‌های بالاتر جبران کند. 

عملکرد ضعیف در نیم‌فصل نخست نقش مهمی در این سقوط داشت. ولورهمپتون در ۱۹ بازی ابتدایی فصل موفق به کسب حتی یک پیروزی نشد و همین شروع ناموفق مسیر دشواری برای ادامه رقابت‌ها رقم زد.

این سقوط به حضور هشت‌ساله ولورهمپتون در لیگ برتر پایان می‌دهد؛ دوره‌ای که با بازگشت به سطح اول فوتبال انگلیس در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و حتی با حضور در رقابت‌های اروپایی نیز همراه بود. 

اکنون تمرکز باشگاه بر برنامه‌ریزی برای فصل آینده در چمپیونشیپ خواهد بود؛ جایی که هدف اصلی، بازسازی تیم و تلاش برای بازگشت دوباره به لیگ برتر انگلیس عنوان شده است.

