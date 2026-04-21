داور لیگ برتر دو سال از قضاوت کنار گذاشته شد

به گزارش ایلنا، استوارت اتول، داور فهرست فیفا و از داوران باسابقه لیگ برتر انگلیس، از زمان یک جنجال داوری در سال ۲۰۲۴ از تمام مسابقات ناتینگهام فارست کنار گذاشته شده است.

ماجرا به آوریل ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که اتول در دیدار لیگ برتری ناتینگهام فارست مقابل اورتون در ورزشگاه گودیسون پارک به عنوان کمک‌داور ویدئویی (VAR) فعالیت می‌کرد. در آن مسابقه چند تصمیم بحث‌برانگیز از جمله سه صحنه مشکوک به پنالتی به سود اورتون ثبت شد که اعتراض شدید باشگاه ناتینگهام فارست را به دنبال داشت.

پس از این مسابقه، باشگاه ناتینگهام فارست در شبکه‌های اجتماعی با انتشار پیامی مدعی شد اتول طرفدار باشگاه لوتون تاون است؛ تیمی که در آن زمان مانند فارست برای فرار از سقوط رقابت می‌کرد. این اقدام واکنش تند فدراسیون فوتبال انگلیس را در پی داشت و در نهایت فارست به دلیل «حمله بی‌سابقه به اعتبار یک داور» با جریمه ۷۵۰ هزار پوندی مواجه شد؛ جریمه‌ای که رکوردی در پرونده‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شد.

با این حال، گزارش اتلتیک نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون اتول در هیچ بازی ناتینگهام فارست حضور نداشته است؛ نه به عنوان داور اصلی، نه داور چهارم و نه کمک‌داور ویدئویی. این موضوع تصادفی نبوده و گفته می‌شود سازمان داوری فوتبال انگلیس (PGMOL) برای جلوگیری از تنش‌های احتمالی، عمداً او را از مسابقات این تیم دور نگه داشته است.

در یکی از نمونه‌ها، سه ماه پیش اتول ابتدا به عنوان داور چهارم دیدار جام حذفی انگلیس میان فارست و رکسهام معرفی شده بود، اما پیش از مسابقه نام او از فهرست داوران حذف و دارن انگلند جایگزین شد. PGMOL درباره دلیل این تغییر توضیحی ارائه نکرد.

پیش از این نیز برای جلوگیری از حساسیت‌ها تصمیمات مشابهی گرفته شده بود؛ برای مثال مارک کلاتنبرگ پس از یک دربی جنجالی در سال ۲۰۰۷ برای سال‌ها از قضاوت بازی‌های اورتون در گودیسون پارک دور نگه داشته شد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند چنین تصمیم‌هایی ممکن است این پرسش را ایجاد کند که آیا اعتراض باشگاه‌ها می‌تواند در نحوه انتخاب داوران تأثیر بگذارد یا خیر.

انتهای پیام/