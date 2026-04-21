تلاش برای پایان دادن به ابهامات در قلب ایتالیا

به گزارش ایلنا، سرویس ورزشی بی‌بی‌سی در ماه مارس گزارش داده بود که مهاجم سابق تیم‌های منچستریونایتد، چلسی و اورتون با جریمه‌های انضباطی روبرو شده است؛ چرا که قهرمان فصل گذشته سری آ معتقد بود او درخواست باشگاه برای حضور در تمرینات قهرمان ایتالیا را نادیده گرفته است.

فصل جاری برای لوکاکو تحت تأثیر مصدومیت همسترینگ قرار گرفته و حضور این مهاجم را تنها به هفت بازی محدود کرده است. آخرین بازی او به عنوان بازیکن تعویضی در پیروزی ۲ بر ۱ مقابل تورینو در تاریخ ۶ مارس ثبت شده است.

این بازیکن ۳۲ ساله از آن زمان به دلیل تشدید مصدومیت، مدتی را در زادگاهش بلژیک سپری کرده است، که این موضوع به معنای دوری او از کمپ تمرینی ناپولی بود.

با این حال، او به ناپل بازگشت تا گفتگوهایی را انجام دهد که «آرام، همکارانه و سازنده» توصیف شده است. در این جلسات، فدریکو پاستورلو، مدیر برنامه‌های او و جیووانی مانا، مدیر ورزشی ناپولی نیز حضور داشتند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این گفتگوها به یک راهکار دوستانه منجر شده و منابع خبری تأکید دارند که این موضوع اکنون کاملاً بسته شده است.

در طول این جلسات، لوکاکو آخرین وضعیت روند بهبودی خود را به اطلاع باشگاه ناپولی رساند. انتظار می‌رود این مهاجم تا حدود دو هفته دیگر برای انتخاب در ترکیب تیم در دسترس باشد.

