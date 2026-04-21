ماموریت آسیایی لژیونرها
آزمون و عزتاللهی در مسیر فینال
در آستانه نبرد حساس نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا نخبگان نگاهها بیش از هر چیز به دو لژیونر ایرانی شباب الاهلی دوخته شده است جایی که سردار آزمون و سعید عزتاللهی میتوانند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این تقابل بزرگ داشته باشند.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس شباب الاهلی امارات و ماچیدا زلویا ژاپن تنها یک رقابت برای رسیدن به فینال نیست بلکه صحنهای مهم برای درخشش لژیونرهای ایرانی در سطح اول فوتبال آسیاست. در این میان سردار آزمون و سعید عزتاللهی به عنوان دو مهره کلیدی نماینده امارات، بیش از دیگران زیر ذرهبین قرار دارند.
سردار آزمون که پس از یک غیبت کوتاه به دلیل مصدومیت در آستانه بازگشت به ترکیب قرار دارد، مهمترین امید گلزنی شباب الاهلی محسوب میشود. سبک بازی او که مبتنی بر تحرک بالا در محوطه جریمه و استفاده از کوچکترین فضاهاست میتواند خط دفاعی منسجم تیم ژاپنی را با چالش جدی مواجه کند. آزمون در چنین مسابقاتی نشان داده که توانایی تغییر جریان بازی را در لحظات حساس دارد و همین ویژگی او را به برگ برنده تیمش تبدیل کرده است.
در کنار او سعید عزتاللهی قرار دارد که نقش متفاوت اما به همان اندازه تاثیرگذاری را ایفا میکند. هافبک ایرانی شباب الاهلی با حضور موثر در میانه میدان، مسئول ایجاد تعادل بین خطوط تیم است و علاوه بر وظایف دفاعی، در طراحی حملات نیز نقش کلیدی دارد. گلزنیهای پیاپی او در دیدارهای اخیر نشان میدهد که نه تنها در کارهای تدافعی بلکه در فاز هجومی هم به مهرهای قابل اتکا تبدیل شده است.
تقابل با ماچیدا زلویا برای این دو بازیکن ایرانی آزمونی جدی به شمار میرود. تیم ژاپنی با تکیه بر پرس شدید و دوندگی بالا تلاش میکند جریان بازی را از حریف بگیرد و همین موضوع کار را برای بازیکنانی مانند عزتاللهی در میانه میدان دشوارتر میکند. از سوی دیگر آزمون باید در فضایی محدود و تحت فشار مدافعان حریف، فرصتهای گلزنی را شکار کند که نیازمند دقت و تمرکز بالاست.
این مسابقه میتواند به سکویی مهم برای تثبیت جایگاه این دو لژیونر در سطح فوتبال آسیا تبدیل شود. در شرایطی که توجهها به عملکرد بازیکنان ایرانی در خارج از کشور افزایش یافته، درخشش در چنین دیداری میتواند تاثیر مستقیمی بر آینده حرفهای آنها داشته باشد.
در نهایت، اگر شباب الاهلی موفق به عبور از سد نماینده ژاپن شود، بدون تردید نقش لژیونرهای ایرانی در این موفقیت پررنگ خواهد بود. شبی که میتواند با امضای آزمون و عزتاللهی به یک شب کاملا ایرانی در آسیا تبدیل شود.