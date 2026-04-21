به گزارش ایلنا، فصل سختی برای هواداران تاتنهام بوده است، اما پس از تماشای تساوی لحظات آخری تیمشان در خانه مقابل برایتون، آن‌ها دست‌کم می‌توانند از ناکامی وستهام در بهره‌برداری کامل از فرصت پیش‌آمده در سلهرست پارک، کمی تسلی خاطر پیدا کنند. تساوی «چکش‌ها» مقابل کریستال پالاس به این معناست که وضعیت عملاً تغییری نکرده و اسپرز در حالی که برای جلوگیری از اولین سقوط خود از دسته برتر از سال ۱۹۷۷ می‌جنگد، همچنان دو امتیاز با منطقه امن فاصله دارد.

نونو اسپریتو سانتو، سرمربی وستهام، در برنامه «بازی روز» بی‌بی‌سی گفت: «قطعا این رقابت تا لحظه آخر ادامه خواهد داشت؛ نه فقط در انتهای جدول، بلکه در صدر آن.» «این فصل رقابت بسیار نزدیک بوده است. ما امتیاز نمی‌سازیم، بازی می‌کنیم. ما ماموریتی در پیش داریم و به مسیرمان ادامه می‌دهیم.»

لیدز و ناتینگهام فارست دو برنده بزرگ آخرین دور مسابقات بودند، چرا که هر دو با کسب پیروزی‌های خانگی ارزشمند، به ترتیب هشت و پنج امتیاز از منطقه سقوط فاصله گرفتند. برای شاگردان دانیل فارکه، این پیروزی ممکن است کافی باشد و آن‌ها امیدوارند که به زودی خود را از دایره بحث‌های مربوط به سقوط خارج کنند. اما با توجه به اینکه سقوط ولوز قطعی شده و برنلی نیز در آستانه دنبال کردن آن‌هاست، هنوز کار زیادی برای هر چهار تیم در هفته‌های آینده باقی مانده است.

روبرتو دی‌زربی، سرمربی تاتنهام، پس از تساوی روز شنبه مقابل برایتون، درباره شانس بقای تیمش با اعتماد به نفس صحبت کرد و مدعی شد که آن‌ها «قادرند در پنج بازی متوالی پیروز شوند» تا فصل را به پایان برسانند. اما با وجود تمام ایمانی که دی‌زربی به توانایی‌های بازیکنانش دارد، شواهد این فصل نشان‌دهنده تیمی نیست که قادر به کسب پنج پیروزی پیاپی باشد. اسپرز در ۱۵ بازی اخیر خود در لیگ پیروز نشده است؛ این یعنی آن‌ها در سال ۲۰۲۶ هنوز طعم برد در لیگ برتر را نچشیده‌اند و از ۲۶ اکتبر به این سو، تنها موفق به کسب دو پیروزی شده‌اند. آن‌ها باید روز شنبه تیم قعرنشین ولوز را شکست دهند تا با بدترین رکورد تاریخ باشگاه در بازی‌های بدون برد لیگ – که حدود ۹۱ سال پیش، بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۵ ثبت شده بود – برابری نکنند.

در مقابل، فرم رقبای تاتنهام در مسیر بقا رو به بهبود بوده است. لیدز با کسب پیروزی‌های متوالی در آستانه بقا قرار گرفته، ناتینگهام فارست در سه بازی اخیر خود دو برد داشته و در پنج بازی شکست نخورده است و وستهام نیز دو پیروزی از پنج بازی اخیر خود به دست آورده است. اگر کمی کلی‌تر نگاه کنیم، چکش‌ها از ۱۲ بازی اخیر خود ۱۹ امتیاز کسب کرده‌اند، فارست از ۱۳ بازی ۱۸ امتیاز و لیدز از ۱۴ بازی ۱۸ امتیاز به دست آورده است. از زمان پیروزی مقابل کریستال پالاس در ۲۸ دسامبر، اسپرز از ۱۵ مسابقه تنها شش امتیاز کسب کرده است.

مسیر پیش رو

هر سال با اعلام برنامه مسابقات، این جمله تکراری شنیده می‌شود که «فرقی نمی‌کند، شما با هر تیمی دو بار بازی می‌کنید». اما تردیدی نیست که زمان روبرو شدن با یک تیم خاص می‌تواند تفاوت بزرگی در طول یک فصل ۱۰ ماهه ایجاد کند. با باقی ماندن پنج بازی، اسپرز قطعاً فکر خواهد کرد که مسیر پیش روی آن‌ها، حداقل روی کاغذ، تمام شانس‌های لازم برای بقا را به آن‌ها می‌دهد. گام بعدی سفر به خانه ولوز است که سقوطش به چمپیونشیپ دوشنبه شب قطعی شد. بازی خانگی مقابل لیدز در ۱۱ می، مسابقه دیگری است که تاتنهام به عنوان یک فرصت به آن نگاه خواهد کرد؛ به خصوص اگر شاگردان دانیل فارکه در بازی قبلی خود در الاند رود برنلی را شکست داده و عملاً بقای خود را تضمین کرده باشند.

حتی مسابقه دشوار مقابل استون ویلا که به دنبال سهمیه لیگ قهرمانان است (۳ می)، در زمان خوبی برای اسپرز برگزار می‌شود، زیرا این بازی بین دو دیدار رفت و برگشت نیمه‌نهایی لیگ اروپا برای شاگردان اونای امری قرار دارد. دیدار با رقیب سنتی یعنی چلسی پیش از میزبانی از اورتون در روز پایانی، پایان ساده‌ای نخواهد بود، چرا که به نظر می‌رسد هر دو تیم برای کسب سهمیه اروپایی می‌جنگند.

اما با توجه به نزدیکی امتیازها، این چیزی است که همه نامزدهای سقوط باید با آن دست و پنجه نرم کنند. وستهام روز شنبه میزبان اورتون است و سپس به مصاف برنتفورد می‌رود – و شرایط فقط سخت‌تر می‌شود، چرا که آرسنال مدعی عنوان قهرمانی در ۱۰ می میهمان ورزشگاه لندن خواهد بود. حتی با وجود فصل ناامیدکننده نیوکاسل، بازی خارج از خانه در سنت جیمز پارک در هفته ماقبل آخر اصلاً ساده نیست و ممکن است در بازی خانگی مقابل لیدز در روز آخر، همه‌چیز به مویی بند باشد.

فارست احتمالاً سخت‌ترین پنج بازی پایانی را در پیش دارد؛ با بازی‌های خارج از خانه مقابل چلسی و منچستریونایتد در ماه می – که بازی با چلسی تنها سه روز پیش از بازی برگشت نیمه‌نهایی لیگ اروپا مقابل ویلا برگزار می‌شود. بازی‌های خانگی مقابل نیوکاسل و بورنموث در روز آخر می‌تواند حیاتی باشد، اما کسب نتیجه در خانه ساندرلند در روز جمعه می‌تواند فشار زیادی را از روی دوش تیم ویتور پریرا پیش از ادامه مسیر بردارد.

آمارها چه می‌گویند؟

۴۹ سال از زمانی که اسپرز پس از ۳۳ بازی در منطقه سقوط قرار داشت می‌گذرد و در آن فصل ۷۷-۱۹۷۶ آن‌ها نتوانستند خود را نجات دهند. با توجه به اینکه تنها شفیلد ونزدی (که پیش از این سقوطش از چمپیونشیپ قطعی شده) رکورد خانگی بدتری نسبت به دو برد این فصل اسپرز در لیگ انگلیس دارد، بهبود قابل توجهی مورد نیاز خواهد بود. آمارها برای تیم دی‌زربی امیدوارکننده‌تر نمی‌شوند؛ تنها دربی (۱۸ بازی) در فصل ۰۸-۲۰۰۷ و ساندرلند (۱۷ بازی) در فصل ۰۳-۲۰۰۲ رکوردهای طولانی‌تری در بازی‌های بدون برد در شروع یک سال میلادی نسبت به رکورد فعلی ۱۵ بازی اسپرز داشته‌اند – و هر دو تیم در آن سال‌ها سقوط کردند.

لیدز و فارست می‌توانند از این واقعیت تسلی بگیرند که از فصل ۱۶-۲۰۱۵ به این سو، ۳۶ امتیاز برای بقا در تمام فصل‌های لیگ برتر کافی بوده است. نکته امیدوارکننده‌تر برای «سفیدها» این است که در یک فصل ۳۸ بازی، تنها شش تیم تا به حال با ۳۹ امتیاز یا بیشتر سقوط کرده‌اند و در ۱۴ فصل اخیر، از زمانی که بیرمنگام و بلک‌پول هر دو با ۳۹ امتیاز سقوط کردند، چنین اتفاقی نیفتاده است.

امسال ممکن است سالی باشد که ادعای سنتی مبنی بر نیاز به ۴۰ امتیاز برای بقا درست از آب دربیاید، اما وستهام می‌داند که گاهی حتی این امتیاز هم کافی نیست. چکش‌ها رکورد ناخواسته بیشترین امتیاز کسب شده توسط یک تیم سقوط‌کننده را در اختیار دارند؛ ۴۲ امتیازی که آن‌ها در فصل ۰۳-۲۰۰۲ جمع‌آوری کردند برای نجات آن‌ها از سقوط کافی نبود.

«من شخصیت یا ذهنیتی برای خروج از این وضعیت نمی‌بینم»

با وجود اختلاف بسیار کم میان تیم‌ها، به ویژه رقبای لندنی یعنی وستهام و تاتنهام، به نظر می‌رسد نبرد برای ماندن در دسته برتر تا لحظه آخر ادامه یابد. دین اشتون، مهاجم سابق وستهام، به اسکای اسپورت گفت: «لیدز با ۳۹ امتیاز در امان است، فکر می‌کنم همین کافی باشد.»

«جمع‌آوری این همه امتیاز تحت چنین فشاری و در حالی که بازی‌های کمی باقی مانده، وظیفه بسیار سختی برای تاتنهام است.» «فکر می‌کنم تاتنهام سقوط می‌کند؛ من شخصیت یا ذهنیتی در آن‌ها برای خروج از این وضعیت نمی‌بینم.» جیمی کرگر، مدافع سابق لیورپول نیز فکر می‌کند تاتنهام تیمی خواهد بود که فصل آینده در چمپیونشیپ بازی می‌کند.

او به اسکای اسپورت گفت: «من می‌بینم که وستهام، برنتفورد و لیدز را شکست می‌دهد و به قیمت سقوط تاتنهام، در لیگ می‌ماند.» «بقا اولویت ناتینگهام فارست است. اما آن‌ها باید با تمام قوا در اروپا پیش بروند چون در نیمه‌نهایی هستند.» «اگر من سرمربی ناتینگهام فارست بودم، چرا تمام توانم را روی بازی بعدی [مقابل ساندرلند] نگذارم؟ اگر آن‌ها آن بازی را ببرند، ۳۹ امتیازی می‌شوند و عملاً کار تمام است.»

منبع: بی بی سی

