نام ها لو رفتند؛ پنج ستاره کلیدی بارسلونا جدا می شوند

به گزارش ایلنا، تیم بارسلونا در حال حاضر با ۹ امتیاز اختلاف در صدر جدول لالیگا قرار دارد و به نظر می‌رسد که با اقتدار به سمت کسب عنوان قهرمانی برای دومین فصل متوالی، و پیش از رقیب دیرینه خود، رئال مادرید، حرکت می‌کند.

با این حال، پس از ناکامی‌های بیشتر در لیگ قهرمانان اروپا، جایی که آن‌ها توسط حریف خود حذف شدند، هانسی فلیک و هیئت مدیره بارسلونا در حال آماده‌سازی برای بازسازی ترکیب تیم در پایان فصل هستند.

رسانه اسپانیایی مارکا گزارش می‌دهد که پنج بازیکنی وجود دارند که «دوره حضور خود در باشگاه را به پایان رسانده‌اند» و به احتمال زیاد در تابستان آینده از باشگاه جدا خواهند شد.

مارکوس رشفورد یکی از این بازیکنان است. بارسلونا می‌تواند این بازیکن ۲۸ ساله را که به صورت قرضی از منچستریونایتد به این تیم آمده است، با پرداخت ۲۶ میلیون پوند، طبق شرایط قرارداد، بخرد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که آن‌ها تمایلی به استفاده از این گزینه ندارند.

این بازیکن ۲۸ ساله در این فصل با به ثمر رساندن ۱۲ گل و ارائه ۱۳ پاس گل، به تیم بارسلونا در کسب نتایج درخشان در لالیگا کمک کرده است و تا همین چند هفته پیش، تصور می‌شد که بارسا تمایل دارد او را در تیم نگه دارد. گفته می‌شود که هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، مشتاق است تا در طول تابستان، ترکیب تیم خود را تغییر دهد. این به آن معناست که پنج بازیکن سرشناس از باشگاه جدا خواهند شد، از جمله مارکوس رشفورد که به صورت قرضی در بارسلونا بازی می‌کند.

با این حال، آن‌ها در تلاش برای مذاکره مجدد در مورد مبلغ ۲۶ میلیون پوندی با منچستریونایتد ناموفق بوده‌اند، و این باشگاه از پذیرش این پیشنهاد خودداری می‌کند، در حالی که این بند قرارداد تا ۱۵ ژوئن، یعنی چهار روز پس از آغاز جام جهانی در آمریکا، اعتبار دارد. احتمال زیادی وجود دارد که رشفورد پس از انجام وظیفه در تیم ملی انگلیس، در صورت انتخاب برای شرکت در این تورنمنت در تابستان، مجبور به بازگشت به باشگاه دوران کودکی خود شود.

بازیکن دیگری که به نظر می‌رسد در آستانه خروج از باشگاه است، روبرت لواندوفسکی است.

این بازیکن لهستانی که در سال ۲۰۲۲ از بایرن مونیخ به بارسلونا پیوست، قراردادش در تابستان به پایان می‌رسد و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که او قرارداد جدیدی را با این باشگاه امضا کند. گفته می‌شود که «سن و مشکلات جسمانی اخیر» لواندوفسکی، آینده او در بارسا را زیر سوال برده است.

بارسلونا به دنبال ایجاد فضای مالی بیشتر است و به همین دلیل، می‌خواهد بازیکنانی را که دستمزد بالایی دارند، از باشگاه جدا کند.

یکی از این بازیکنان فرنکی دی یونگ است که گفته می‌شود دستمزد او حدود ۴۰۰ هزار یورو (۳۴۸ هزار پوند) در هفته است، و مارکا پیشنهاد می‌کند که او می‌تواند برای «کاهش بار مالی» بر روی این باشگاه اسپانیایی، به فروش برسد.

آندریاس کریستنسن، مدافع سابق چلسی، و مارک کاسادو، یکی از بازیکنان آکادمی لاماسیا، نیز گفته می‌شود که در لیست بازیکنان مازاد قرار دارند.

کریستنسن قبل از پیوستن به بارسلونا در سال ۲۰۲۲ با یک قرارداد چهار ساله، ۱۶۱ بازی برای چلسی انجام داد. اکنون این قرارداد به پایان می‌رسد و در حال حاضر برنامه‌ای برای تمدید آن وجود ندارد.

کاسادو هنوز دو سال دیگر از قراردادش باقی مانده است، اما به دلیل کمبود فرصت بازی، ممکن است مجبور به یافتن یک باشگاه جدید شود.

این هافبک دفاعی نتوانسته است جایگاه خود را در ترکیب اصلی تیم در مقابل پدری، اریک گارسیا و گاوی به دست آورد و تنها در یکی از هشت بازی اخیر لالیگا، در ترکیب اصلی به میدان رفته است.

