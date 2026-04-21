یک پرسپولیسی دیگر در راه کمیته انضباطی این باشگاه

به گزارش ایلنا، دور جدید تمرینات پرسپولیس در حالی به پایان رسید که در طول مدت ۱۰ روزه تمرین، یعقوب براجعه به علت مصدومیت حضور نداشت. مصدومیت او شکستگی پا عنوان شده و این بازیکن به اعضای تیم اطلاع داده که یک وزنه روی پای او افتاده و این شکستگی را در پی داشته است. هرچند منابع غیررسمی دلیل دیگری را عنوان می‌کنند.

اما به هر حال باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که یعقوب براجعه باید به کمیته انضباطی این باشگاه مراجعه کند و در این خصوص توضیح بدهد چرا که این مصدومیت خارج از فعالیت مرتبط با باشگاه پرسپولیس رخ داده است.

مصدومیت براجعه به شکلی است که او چهار ماه از میادین دور خواهد بود و حتی ممکن است در شروع تمرینات پیش فصل پرسپولیس هم حضور نداشته باشد. گفته می‌شود جلسه انضباطی او هفته آینده برگزار خواهد شد.

