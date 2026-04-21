اضافه شدن موقت ۲ مربی دروازه‌بانی به کادرفنی تیم ملی

اضافه شدن موقت ۲ مربی دروازه‌بانی به کادرفنی تیم ملی
۲ مربی دروازه‌بانی به صورت موقت به کادرفنی تیم ملی فوتبال اضافه شدند.

به گزارش ایلنا، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از روز گذشته آغاز شده است، اما آلین دینکا، مربی دروازه‌بان‌های رومانیایی این تیم به‌دلیل شرایط فعلی کشور نتوانست از ابتدای اردو خود را به تهران برساند.

به همین دلیل و با تصمیم امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، حامد پاک‌سیما (مربی دروازه‌بان‌های پیشین تیم‌های ملی نوجوانان و استقلال) و مسعود مرادخانی (مربی دروازه‌بان‌های سابق تیم گل گهر) به‌طور موقت به کادر فنی اضافه شدند.

این دو مربی با هماهنگی آنلاین با آلین و بر اساس برنامه روزانه او، تمرینات آماده‌سازی چهار دروازه‌بان حاضر در اردو را پیگیری خواهند کرد.

 

