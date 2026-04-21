تکلیف صعود کننده دوم: ایپسویچ یا ساوتهمپتون

به گزارش ایلنا، با تساوی ۲–۲ دو تیم در دیداری پرهیجان در ورزشگاه «پورتمن رود» در روز یکشنبه، ایپسویچ با تکیه بر تفاضل گل، دوباره به رده دوم جدول بازگشت و بالاتر از میلوال قرار گرفت؛ همچنین یک امتیاز از ساوتهمپتون پیش افتاد.

نکته‌ای که می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد اینکه آن‌ها یک بازی کمتر نسبت به رقبا انجام داده‌اند.

مک‌کنا گفت:

«ما سه بازی خارج از خانه در شش روز پایانی فصل داریم، بنابراین اگر بخواهیم این مسیر را ادامه بدهیم و امیدوار باشیم بازی آخر را اینجا [پورتمن رود] برگزار کنیم، همه باید تلاش فوق‌العاده‌ای داشته باشند.»

ایپسویچ این فصل در بازی‌های خارج از خانه عملکرد دشواری داشته و فقط در ۲۰ بازی، هشت برد کسب کرده است. این تیم چهارشنبه مهمان چارلتون است، شنبه آینده به مصاف وست‌بروم می‌رود و سه‌شنبه ۲۸ آوریل در یک دیدار احتمالاً تعیین‌کننده فصل، به زمین تیم چهارم جدول، ساوتهمپتون، سفر خواهد کرد.

او افزود:

«در مقاطعی نتایج خوبی در خارج از خانه گرفته‌ایم ـ ما تیمی را شکست دادیم که امسال قهرمان لیگ خواهد شد ـ اما می‌دانیم در برخی مسابقه‌ها هم بازی از دست‌مان در رفته است. این فصل قدم‌های زیادی رو به جلو برداشته‌ایم و اگر می‌خواهیم از سه بازی خارج از خانه در شش روز نتیجه بگیریم، باید یک قدم دیگر هم برداریم.»

باید دو بازی بعدی را ببریم – هلبریگ

میانه‌فصل، زمانی که میدلزبرو دو امتیاز بالاتر از تیم صعودکرده کاونتری در صدر چمپیونشیپ قرار داشت، کمتر کسی پایان کار را این‌گونه تصور می‌کرد. اکنون آن‌ها سه امتیاز با رده دوم فاصله دارند.

یک روند هفت‌بازی بدون برد باعث شده تیم هلبریگ نسبت به ایپسویچ، میلوال و ساوتهمپتون در مسیر کسب مکان دوم عقب بماند.

هلبریگ پس از پایان دیدار در پورتمن رود، جایی که تیمش تا دقایق پایانی ۲–۱ پیش بود اما با پنالتی دیرهنگام جک کلارک متوقف شد، گفت:

«باید به دو بازی بعدی نگاه کنیم و تلاش کنیم که هر دو را ببریم تا در بازی آخر همچنان شانس صعود مستقیم داشته باشیم یا دست‌کم با روحیه و روند مثبت وارد پلی‌آف شویم.»

او ادامه داد:

«خیلی سخت است، چون در دقیقه ۸۸ در جایگاهی بودیم که با بقیه مدعیان رقابت می‌کردیم، اما هنوز پیچ‌وخم‌های زیادی باقی مانده است. ما حذف نشده‌ایم؛ فقط باید صبر کنیم، دو بازی بعدی را انجام بدهیم و ببینیم کجا می‌ایستیم.»

هلبریگ که ۲۶ نوامبر پس از رفتن راب ادواردز به ولوز هدایت تیم را برعهده گرفت، چهار بازی نخستش را پیروز شد، اما روند ضعیفی که تنها چهار امتیاز از ۲۱ امتیاز ممکن برایشان داشته، باعث شده اکنون در تعقیب رقبا باشند.

او گفت:

«انتظار اینکه ما بین دو تیم بالای جدول باشیم به این دلیل شکل گرفت که واقعاً تیم بسیار خوبی بوده‌ایم و فکر نمی‌کنم کسی ابتدای فصل چنین انتظاری از ما داشت.

وقتی آمدم، حس کردم در موقعیت خوبی هستیم، اما تیم‌های زیادی در این شرایط بودند. خوب کار کردیم و اعتقادمان را ساختیم که می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم، اما نتایج سختی داشتیم و تلاش کردیم آرامش‌مان را حفظ کنیم، که کار آسانی نیست.

وقتی نتایج بد می‌شود، عملکرد هم افت می‌کند؛ تیم از چیزهایی که در آن خوب است دور می‌شود و سراغ چیزهای دیگری می‌رود. با این شرایط کنار آمده‌ایم.»

میلوال همچنان متمرکز – نیل

میلوال که فصل گذشته در روز پایانی از رسیدن به پلی‌آف بازماند، همیشه این امید وجود داشت که دوباره بتواند وارد جمع شش تیم برتر شود؛ اما اکنون سه بازی مانده و جایزه‌ای بزرگ‌تر در دسترس است.

پیروزی برابر ساوتهمپتون، میدلزبرو و هال‌سیتی و همچنین متوقف کردن ایپسویچ در هر دو بازی، نشان می‌دهد آن‌ها کیفیت لازم برای رسیدن به هدف را دارند ـ و حتی اگر به رده دوم نرسند، به اعتقاد الکس نیل این موضوع منفی نخواهد بود.

او گفت:

«برای موقعیتی که الان داریم و شیوه‌ای که به بازی‌های پیش‌رو نگاه می‌کنیم، همه‌چیز فوق‌العاده مثبت است. تنها تیمی که این فصل بیشتر از ما برد داشته، همان تیمی است که قهرمان لیگ می‌شود.»

پس از پیروزی قاطع مقابل QPR در روز شنبه، شیرهای لندن باید به مصاف استوکِ رده هفدهم بروند و پس از آن با لسترسیتی و آکسفورد دیدار کنند؛ تیم‌هایی که احتمال دارد آکسفورد تا آن زمان سقوط کرده باشد.

نیل به BBC Radio London گفت:

«به بازیکنان گفته‌ام تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی وظیفه خودمان تمرکز کنیم؛ ما نمی‌توانیم نتیجه سایر تیم‌ها را تغییر بدهیم. سه‌شنبه با استوک بازی داریم و باید کار خودمان را انجام دهیم. اگر نتوانیم، سایر نتایج اهمیتی ندارد.»

ساوتهمپتون، نیروی در حال ظهور

وقتی میدلزبرو در ماه فوریه به صدر جدول رسید، ساوتهمپتون در رده ۱۴ قرار داشت و ۱۸ امتیاز عقب‌تر بود.

اما یک روند ۱۶ بازی بدون شکست، شامل ۱۳ پیروزی، باعث شد نه‌تنها از بورو عبور کنند بلکه بسیاری حالا آن‌ها را مدعی جدی ربودن جایگاه دوم می‌دانند.

ماهیت پیروزی دیرهنگام آن‌ها مقابل سوانزی در روز شنبه نیز این باور را تقویت کرده است.

جو تسِم، مهاجم سابق ساوتهمپتون، به BBC Radio Solent گفت:

«فکر می‌کنم هر تیمی در چمپیونشیپ، چه در خانه و چه خارج، وقتی مقابل ساوتهمپتون قرار می‌گیرد، احساس می‌کند در سیکل افتاده است.

فکر می‌کنم صعود مستقیم کاملاً ممکن است. دو سه ماه پیش فکر نمی‌کردم حتی به پلی‌آف نزدیک شویم، اما اشتباه می‌کردم و حالا داریم درباره صعود مستقیم حرف می‌زنیم. فقط باید به پیروزی ادامه بدهیم.»

ساوتهمپتون که فصل گذشته همراه ایپسویچ سقوط کرد، حالا در ۱۰ روز آینده میزبان همان ایپسویچ خواهد بود؛ دیداری که اکنون به نظر می‌رسد کلید رقابت برای صعود مستقیم باشد.

ده روز تعیین‌کننده برای مشخص شدن تیم دوم، یا یک جدال نفس‌گیر در روز آخر؟

انتهای پیام/