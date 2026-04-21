بعید است ادی هاو فصل بعد سرمربی نیوکاسل باشد

به گزارش ایلنا، این مهاجم سابق ادعا می‌کند که تیم فعلی با عملکردش، سرمربی خود را «سپر بلا کرده است» و حالا کلاغ‌ها در نیمه پایینی جدول لیگ برتر دست و پا می‌زنند.

نیوکاسل پس از افتی چشمگیر نسبت به صعود به لیگ قهرمانان در فصل گذشته، خود را در رده چهاردهم جدول لیگ برتر می‌بیند. فرم این باشگاه پس از سه شکست متوالی ۲-۱، از جمله یک شکست تلخ مقابل رقیب محلی، ساندرلند، به شدت افت کرده است، در حالی که خریدهای گران‌قیمت، نیک ولتماد و یوان ویسا، برای تأثیرگذاری با مشکل مواجه شده‌اند. این دو روی هم رفته تنها هشت گل از مجموع ۴۶ گل نیوکاسل در لیگ این فصل را به ثمر رسانده‌اند که منجر به ناهماهنگی تاکتیکی قابل توجه و ناآرامی فزاینده شده است.

زیر سؤال رفتن جنگندگی

شیرر در پادکست «The Rest is Football» صحبت می‌کرد و نگرانی‌های جدی خود را در مورد ماندگاری هاو و از دست دادن آن شور و حرارت همیشگی‌اش پس از شکست اخیر مقابل بورنموث ابراز کرد.

برترین گلزن تاریخ لیگ برتر، با تشریح ترس‌هایش در مورد آینده این مرد انگلیسی در تاین‌ساید گفت: «هرچقدر هم که برای ادی سخت باشد، نمی‌دانم چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. من به مصاحبه او بعد از بازی (پس از شکست مقابل بورنموث) گوش دادم، او را در کنار خط تماشا کردم، فقط با خودم فکر می‌کنم، آیا او می‌خواهد دوباره ادامه دهد؟ آیا فرصتی برای ادامه دادن پیدا خواهد کرد؟»

«اگر همه شرایط برابر باشد، دوست دارم او بماند، اما آیا او احساس می‌کند که این شانس را خواهد داشت؟ آیا او می‌خواهد دوباره این کار را انجام دهد؟ آیا نیوکاسل یونایتد مجبور به فروش بازیکن خواهد شد؟ متأسفانه، من ادی هاو را فصل آینده روی نیمکت نیوکاسل نمی‌بینم. من به مصاحبه‌اش نگاه می‌کنم و مطمئن نیستم که آن جنگندگی در او وجود داشته باشد.»

کشمکش درونی هاو

این انتقادات به بازیکنان نیز کشیده شده است و شیرر تیم را به عدم حمایت از سرمربی خود در این دوره دشوار متهم می‌کند و شکست در دربی مقابل ساندرلند را به عنوان پایین‌ترین نقطه ذکر می‌کند. او افزود: «من به بازیکنان نگاه کردم و اگر اسم آن را جنگیدن برای سرمربی‌شان می‌گذارند، باید بگویم که آنها وحشتناک بودند. بازیکنان او را سپر بلای خود کردند.»

با این حال، هاو علناً اصرار دارد که کاملاً به اهداف نیوکاسل متعهد است. او پیش از بازی بورنموث گفت: «من فقط می‌خواهم به باشگاه خدمت کنم و کاری را انجام دهم که برای باشگاه فوتبال درست است. این همیشه هدف من بوده است. اگر این به معنای رفتن من برای کمک به باشگاه باشد، البته که این کاری است که انجام خواهم داد، من هیچ مشکلی با انجام آن ندارم.»

«موضوع من نیستم. اما اگر معتقد باشم که فرد مناسبی برای پیشبرد باشگاه هستم، که در حال حاضر همین باور را دارم، آنگاه این کار را انجام خواهم داد و تا آخر خواهم جنگید. من سخت‌تر از هر زمان دیگری خواهم جنگید، اما موضوع این است که مطمئن شویم این دو چیز همسو هستند.»

آزمون ورزشگاه امارات و امیدهای اروپایی

نیوکاسل روز شنبه در حالی که به شدت به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است، سفری دشوار به ورزشگاه امارات برای رویارویی با آرسنال، مدعی قهرمانی، در پیش دارد. کلاغ‌ها که در حال حاضر با ۴۲ امتیاز از ۳۳ بازی در جدول قرار دارند، تنها شش امتیاز با چلسی رده ششمی فاصله دارند، به این معنی که کسب سهمیه اروپایی از نظر ریاضی هنوز در دسترس است. با این حال، با توجه به اینکه اعتماد به نفس تیم در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، هاو باید پاسخی فوری پیدا کند تا از پایان زودهنگام و عملی فصل جلوگیری کند.

انتهای پیام/