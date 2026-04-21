برونو فرناندز در نقش «قاتل» تیم منچستر

به گزارش ایلنا، آنری پس از نمایش درخشان برونو فرناندز مقابل ویلا، لقب جدیدی را به کاپیتان منچستریونایتد اختصاص داد. این اسطوره لیگ برتر در برنامه «دوشنبه‌شب‌های فوتبالی» شبکه اسکای اسپورت، این بازی‌ساز را «برینو فرناندز» (Braino Fernandes) نامید و توضیح داد که تأثیرگذاری او در زمین بیش از آنکه به ویژگی‌های فیزیکی مربوط باشد، ناشی از سرعت ذهنی اوست.

تمجید ویژه از ستاره کلیدی یونایتد

دو پاس گل فرناندز مقابل ویلا، مجموع پاس گل‌های او در این فصل را به عدد ۱۶ رساند که رکورد جدیدی در تاریخ باشگاه برای یک فصل لیگ برتر محسوب می‌شود. او اکنون در تعقیب رکورد تاریخی ۲۰ پاس گل در یک فصل است؛ رکوردی که در حال حاضر به طور مشترک در اختیار آنری و کوین دی‌بروینه قرار دارد.

آنری با تمجید فراوان از این ملی‌پوش پرتغالی، لقب جدیدی به او داد و گفت: «اگر بتوانید سرعت مغز خود را کنترل کنید، از هر کسی در زمین سریع‌تر خواهید بود و این چیزی است که این بازیکن به وفور دارد.»

او ادامه داد: «قبلاً هم گفته‌ام، او فوتبال بازی نمی‌کند بلکه به فوتبال فکر می‌کند. او آخر هفته باز هم این کار را به بهترین شکل انجام داد. در نیمه دوم او شبیه کودکی در مدرسه بود که از همه بهتر است؛ هر وقت می‌توانست توپ را می‌گرفت و آن را رو به جلو پاس می‌داد. نامی که من حالا برای او انتخاب کرده‌ام "برینو فرناندز" است، چون این آدم در زمین فکر می‌کند و من عاشق این ویژگی هستم.»

ماجرای آماد دیالو

در اواخر بازی، فرناندز در حال فریاد زدن و توبیخ شدید بال جوان تیم، آماد دیالو، دیده شد. آنری این اتفاق را نشانه‌ای از رهبری واقعی دانست و اشاره کرد که فرناندز حتی در شرایطی که پیروزی تیم قطعی شده بود، همچنان از هم‌تیمی‌هایش انتظار بالایی داشت.

آنری افزود: «او توپ را [از آماد دیالو] می‌خواست، او توپ را می‌خواست. بعد از آن توپ را می‌گیرد اما در آن لحظه دیگر از حرکت ایستاده بود. او توپ را از آماد می‌خواست، نه از مانوئل اوگارته؛ و من می‌خواستم این صحنه را نشان دهم چون بازی ۳ بر ۱ بود و تنها چند دقیقه به پایان مانده بود.»

او اضافه کرد: «او حداقل برای هفت ثانیه آماد دیالو را "کشت"! این دقیقاً شخصیت اوست؛ او با پدرش یا هر کس دیگری بحث خواهد کرد اما باز هم راهش را پیدا می‌کند. او حتی وقتی می‌برد هم همین‌طور است؛ او از خودش و هم‌تیمی‌هایش انتظار عالی بودن دارد. برای من، این یک رهبر واقعی است. نگاهش کنید، هنوز دارد به آماد گیر می‌دهد! او از آن صحنه خوشش نیامد.»

رقابت برای حضور در جمع سه تیم برتر لیگ

پیروزی مقابل ویلا، منچستریونایتد را با ۵۴ امتیاز از ۳۰ بازی در رده سوم جدول نگه داشت؛ یعنی سه امتیاز بالاتر از ویلا که در رده چهارم است. شیاطین سرخ اکنون هفت امتیاز با رقیب همشهری خود، منچسترسیتی، که در رده دوم قرار دارد فاصله دارند، در حالی که هشت بازی تا پایان فصل باقی مانده است. در گام بعدی، یونایتد روز جمعه میهمان بورنموث خواهد بود که این آخرین بازی آن‌ها پیش از وقفه بازی‌های ملی است.

