آرزوی یامال در مراسم لاروس؛ بالابردن جام جهانی جلوی چشم مادر
لامین یامال، ستاره نوظهور بارسلونا، در حاشیه مراسم جوایز لاروس با ابراز اشتیاق برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، کسب عنوان قهرمانی جهان را هدف نهایی خود و تیم ملی اسپانیا عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، کاخ سیبلس در قلب شهر مادرید، شب گذشته میزبان چهرههای شاخص دنیای ورزش بود تا شاهد تجلیل از برترینهای سال باشند. در این میان، لامین یامال، فوقستاره جوان بارسلونا، با حضوری تحسینبرانگیز جایزه ویژه آکادمی لاروس را که برای نخستینبار در تاریخ این مراسم طراحی و اهدا میشد، از آن خود کرد. این جایزه که به پاس درخشش خیرهکننده و رکوردشکنیهای او در سطح اول فوتبال جهان به وی تعلق گرفت، یامال را بار دیگر در کانون توجه رسانههای بینالمللی قرار داد.
جوان اول آبیاناریها پس از دریافت این جایزه معتبر، در مقابل جمع کثیری از خبرنگاران ایستاد و به سوالات آنها پاسخ داد. نکته جالب توجه این گفتگو، صحبتهای صریح و احساسی او در خاک رقیب دیرینه (مادرید) درباره آینده و اهداف بزرگش با پیراهن تیم ملی اسپانیا بود.
بخش کلیدی و هیجانانگیز سخنان یامال به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اختصاص داشت. هنگامی که از او درباره معنا و اهمیت حضور در این تورنمنت بزرگ سوال شد، یامال با چشمانی مشتاق پاسخ داد:
«اشتیاق بسیار زیادی برای آن دارم. از بچگی رویای حضور در جام جهانی را در سر داشتم؛ اینکه مادرم را روی سکوها ببینم و با پیراهن تیم ملی در این مسابقات بازی کنم. مطمئنم آن دو ماه برای من خیلی زود میگذرد و بدیهی است که امیدوارم در نهایت قهرمان جهان شویم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کارشناسان فوتبال، لامین یامال را یکی از کلیدیترین مهرههای لاروخا برای پایان دادن به انتظارها و کسب دومین ستاره جهانی برای اسپانیا میدانند. او که حالا با تجربهتر از همیشه به نظر میرسد، حضور خانوادهاش در ورزشگاه را انگیزهای مضاعف برای درخشش در بزرگترین صحنه فوتبالی جهان توصیف کرد. با توجه به فرم فعلی این بازیکن، به نظر میرسد دنیای فوتبال در تابستان ۲۰۲۶ شاهد نمایشهای خیرهکنندهای از این پدیده جوان خواهد بود که از حالا برای فتح جام طلایی نقشه کشیده است.