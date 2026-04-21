روایت پلیتیکو از اوضاع آشفته آمریکا در آستانه برگزاری جامجهانی فوتبال
جام جهانی ۲۰۲۶ با ترکیبی بیسابقه از تنشهای ژئوپولیتیک، تهدیدهای کارگری و قیمتهای نجومی بلیت مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که تنها مدت کوتاهی تا آغاز رقابتها در ۱۱ ژوئن باقی مانده، فضای حاکم بر مسابقات به جای شور و شوق ورزشی، تحت تاثیر آشفتگیهای سیاسی و جنگهای فرهنگی قرار گرفته است.
تنشهای نظامی و جنگ با ایران تا جایی پیش رفته که حتی حضور تیم ملی این کشور در مسابقات را با تردیدی جدی روبرو کرده است؛ همزمان، برخی کشورهای اروپایی در واکنش به سیاستهای جنجالی دونالد ترامپ، از جمله تهدید به الحاق گرینلند، همچنان بر طبل تحریم مسابقات میکوبند.
در داخل خاک آمریکا نیز شرایط چندان آرام نیست. سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت ترامپ، موجی از نگرانی را در میان هواداران و تیمهای خارجی برای سفر به این کشور ایجاد کرده است. در اینگلوود، شهری در نزدیکی لسآنجلس که میزبان دو بازی تیم ملی آمریکا است، کارکنان ورزشگاه مدرن «سوفای» تهدید به اعتصاب کردهاند؛ موضوعی که میتواند سازماندهی مسابقات را با چالشی جدی روبرو کند. کارشناسان معتقدند هرگونه ناکامی در میزبانی لسآنجلس از تیم ایران، میتواند زنگ خطر را برای المپیک ۲۰۲۸ که قرار است در همین شهر برگزار شود، به صدا درآورد.
از سوی دیگر، چالشهای مالی به یکی از بزرگترین نقاط ضعف این دوره تبدیل شده است. دولت فدرال با وجود اختصاص صدها میلیون دلار برای امنیت و حملونقل، هنوز نتوانسته شکاف بودجهای شهرهای میزبان را پر کند؛ چرا که هزینه واقعی هر شهر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده و بودجههای دولتی در برابر این ارقام ناچیز به نظر میرسند.
علاوه بر این، سیاستهای مالی فیفا نیز با انتقادات تندی همراه شده است. قیمت بلیت بسیاری از دیدارها به ۱۰۰۰ دلار رسیده و برای تماشای فینال، هواداران باید مبالغی فراتر از ۱۰ هزار دلار پرداخت کنند.
این قیمتهای سرسامآور در کنار کاهش تقاضا باعث شده تا فیفا هزاران اتاق رزرو شده در هتلها را آزاد کند، چرا که برخلاف پیشبینیها، استقبال هواداران تحت تاثیر این هزینهها و فضای ملتهب سیاسی، کمتر از حد انتظار بوده است. اکنون با نزدیکتر شدن به زمان مسابقات، این پرسش مطرح است که آیا فوتبال میتواند از پس این موج ناآرامیهای غیرمنتظره برآید یا خیر.