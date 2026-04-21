پوچتینو جانشین آربلوا میشود؟
به دنبال ناکامی آربلوا در کسب نتیجه در مادرید، مائوریسیو پوچتینو دوباره به عنوان یکی از گزینههای اصلی هدایت کهکشانیها مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به تزلزل جایگاه آلوارو آربلوا روی نیمکت رئال مادرید در پی نتایج ضعیف اخیر، نام مائوریسیو پوچتینو بار دیگر به عنوان گزینه جدی هدایت کهکشانیها مطرح شده است.
گزارشهای رسیده از منابع نزدیک به باشگاه نشان میدهد که با وجود تعهد فعلی پوچتینو به تیم ملی آمریکا، مدیران رئال مادرید همچنان وضعیت او را به دقت زیر نظر دارند و علاقه آنها به این مربی آرژانتینی فروکش نکرده است.
در این میان، فلورنتینو پرز که همواره سبک مربیگری و شخصیت حرفهای پوچتینو را تحسین کرده، او را مهرهای شایسته برای بازسازی تیم در فصل آینده میداند.
گفته میشود پرز قصد دارد برای شفافسازی در خصوص بحران اخیر و ترسیم نقشه راه آینده باشگاه، پیش از پایان سال جاری میلادی در یک نشست خبری شرکت کند تا علاوه بر بررسی وضعیت فعلی، در مورد تغییرات احتمالی در کادر فنی و سرنوشت نیمکت رئال مادرید با رسانهها و هواداران سخن بگوید.