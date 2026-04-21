اولین پیشنهاد رسمی برای لواندوفسکی رسید

به گزارش ایلنا، شبکه اسکای اسپورت گزارش داده است که خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، مذاکراتی را با پینی زهاوی، مدیر برنامه‌های روبرت لواندوفسکی انجام داده و باشگاه آماده است تا همکاری خود را با این بازیکن تا سال ۲۰۲۷ تمدید کند. روبرت لواندوفسکی برای تمدید قراردادش با بارسلونا باید کاهش دستمزد را بپذیرد، با این حال هر دو طرف بر این باورند که با وجود انتظارات مالی متفاوت، توافق نهایی قابل دستیابی است.

به طور همزمان، تیم شیکاگو فایر از لیگ MLS آمریکا - باشگاه سابق باستین شواین‌اشتایگر، اسطوره بایرن مونیخ - طبق گزارش‌ها اولین پیشنهاد رسمی خود را به نمایندگان لواندوفسکی ارائه کرده است که به این ستاره ۳۷ ساله اجازه می‌دهد بلافاصله پس از پایان فصل به آن‌ها ملحق شود. باشگاه‌هایی در عربستان سعودی و ایتالیا نیز همچنان به جذب او علاقه‌مند هستند و اخیراً نام‌های آث میلان و یوونتوس تورین در ارتباط با این مهاجم مطرح شده است.

لواندوفسکی همچنان در بارسلونا مهره‌ای پرطرفدار باقی مانده است. این مهاجم اخیراً درباره برنامه‌های آینده خود سکوت کرده و در اوایل ماه مارس صرفاً بیان کرد که هم ماندن در بارسا و هم انتقال به باشگاهی دیگر برای او امکان‌پذیر است: «نمی‌دانم؛ چون باید آن را احساس کنم. در حال حاضر نمی‌توانم چیزی به شما بگویم، زیرا حتی ۵۰ درصد هم مطمئن نیستم که می‌خواهم کدام مسیر را انتخاب کنم. هنوز زمان مناسبی برای این تصمیم نیست.»

تحت هدایت هانسی فلیک در بارسلونا، لواندوفسکی همچنان به طور منظم بازی می‌کند، هرچند که در برخی مسابقات از روی نیمکت کار را آغاز کرده است. آمار او با ثبت ۱۷ گل و ۳ پاس گل در ۴۰ مسابقه و در مدت زمانی کمی بیش از ۲۰۰۰ دقیقه بازی، همچنان خیره‌کننده است.

