نه ماه پس از قهرمانی تاریخی با لسترسیتی
افشاگری رانیری از دلیل باورنکردنی اخراجش
کلودیو رانیری از علت «غیرقابل باور» برکناری خود توسط لسترسیتی در فوریه ۲۰۱۷ پرده برداشت؛ اتفاقی که تنها ۹ ماه پس از قهرمانی معجزهآسای آنها در لیگ برتر رخ داد.
به گزارش ایلنا، روباهها با قهرمانی در فصل ۱۶-۲۰۱۵ انگلیس جهان را شوکه کردند؛ آن هم در حالی که فصل را با شانس ۱ به ۱۰۰۰ آغاز کرده بودند، اما در رقابتهای سال بعد با افت شدیدی روبرو شدند که در نهایت به قیمت برکناری رانیری تمام شد.
لستر پس از فروکش کردن جشنهای قهرمانی، به سرعت درگیر نبرد برای بقا شد، چرا که بازیکنان برای مدیریت همزمان تعهدات داخلی و اروپایی با مشکل مواجه بودند. رانیری تیمش را به مراحل حذفی لیگ قهرمانان رساند، اما آنها تا اواخر فوریه و پس از پنج شکست پیاپی، تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله داشتند و هیئت مدیره تصمیم به تغییر در کادر فنی گرفت. پس از اخراج این مربی ایتالیایی، کریگ شکسپیر از دستیاری رانیری به سرمربیگری موقت ارتقا یافت و توانست تیم را در لیگ حفظ کند؛ او همچنین بازگشتی موفقیتآمیز مقابل سویا در یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان را رقم زد.
اصطکاک در پشت صحنه
بسیاری از هواداران لستر همچنان معتقد بودند که رانیری پس از تمام کارهایی که برای باشگاه انجام داد، خیلی زود کنار گذاشته شد و او اکنون فاش کرده است که این تصمیم دلیلی فراتر از نتایج داشته است. سرمربی سابق چلسی و رم در گفتگو با «فور فور تو» گفت: «صادقانه بگویم، این اتفاق دردناک بود. ۹ ماه قبل، ما با هم قهرمان لیگ برتر شده بودیم، اما حالا من برکنار میشدم؟ چرا؟ بعدها پسر رئیس باشگاه به من گفت مشکل این بود که من با برخی از اعضای انگلیسی کادر فنی کنار نمیآمدم. باورنکردنی است.»
او ادامه داد: «حتی در فصل قبل، زمانی که ما در صدر جدول بودیم، یکی از اعضای کادر فنی پشت سر من با بازیکنان بدگویی میکرد. او را به دفترم صدا زدم و دلیلش را پرسیدم که او حتی نتوانست پاسخی بدهد. در آن مقطع من بیش از حد روی کورس قهرمانی تمرکز کرده بودم، بنابراین فقط به مدیر کل گفتم که در پایان فصل عذر او را خواهیم خواست. در نهایت قهرمان شدیم؛ آنقدر شادی و جشن زیاد بود که تصمیم گرفتم کاری انجام ندهم. این یک اشتباه بود. سال بعد، او همچنان به صحبتهای منفی درباره من برای بازیکنان ادامه داد.»
هزینههای «جسمی و روانی»
رانیری در تحلیل آنچه در زمین مسابقه برای لستر به اشتباه رفت، گفت: «من به همه هشدار داده بودم که نمیتوانیم آنچه انجام دادهایم را تکرار کنیم. این غیرممکن بود. بازی همزمان در لیگ و لیگ قهرمانان، اگر به آن عادت نداشته باشید، بسیار طاقتفرسا است. انرژی جسمی و روانی مورد نیاز بسیار زیاد است. در لیگ، به خصوص مقابل تیمهای بزرگتر، عملکردها همچنان خوب بود. چه میبردیم و چه میباختیم، پسرها خوب بازی میکردند. اما فوتبال اروپا هزینه دارد و ما تقاص آن را در لیگ و معمولاً مقابل تیمهای کمنامونشانتر پرداخت کردیم.»
او در مورد هضم اخراج اجباریاش افزود: «اخراج شدن بخشی از دوران حرفهای یک مربی است و من آن را پذیرفتم. برخورد بدی با آن داشتم، اما نه واقعاً خیلی بدتر از سایر اخراجهایی که تجربه کرده بودم، زیرا رضایت از آنچه به دست آورده بودیم بسیار فراتر از هرگونه ناامیدی بود. فوتبال همین است.»
لستر اکنون در بحران
رانیری در ادامه دوران کاری خود در نانت، فولام و واتفورد حضور یافت و سپس دوران مربیگریاش را با سومین دوره حضور در رم به پایان رساند؛ جایی که اکنون در یک نقش مشاوره عالیرتبه فعالیت میکند. در همین حال، لستر در سالهای پس از جدایی رانیری موفقیتهای بیشتری را تجربه کرد و برندان راجرز توانست جام حذفی و دو رتبه پنجمی پیاپی در لیگ برتر را برای آنها به ارمغان بیاورد.
با این حال، روباهها اخیراً با دوران بسیار سختتری روبرو شدهاند. آنها فصل گذشته از لیگ برتر سقوط کردند و اکنون در حالی که تنها سه بازی از فصل جاری باقی مانده، با سقوط به رده بیست و سوم جدول چمپیونشیپ، به نظر میرسد محکوم به سقوط به لیگ یک (دسته سوم) هستند. لستر هشت امتیاز با منطقه امن فاصله دارد و در شش بازی اخیر خود پیروز نشده است؛ آنها همچنین در درخواست تجدیدنظر علیه کسر ۶ امتیاز به دلیل نقض قوانین مالی لیگ فوتبال انگلیس شکست خوردند.