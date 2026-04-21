به گزارش ایلنا، این مربی آلمانی به‌زودی جایگزین آندونی ایرائولا خواهد شد؛ مربی‌ای که اوایل سال جاری اعلام کرد در ماه می از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. انتظار می‌رود ایرائولا در تابستان امسال به گزینه‌ای جذاب برای باشگاه‌های بزرگ تبدیل شود.

بورنموث در برنامه‌ریزی برای جانشینی ایرائولا بسیار سریع عمل کرد. با وجود اینکه گزارش‌ها حاکی از آن بود که کیرن مک‌کنا، سرمربی تحسین‌شده ایپسویچ، جزو گزینه‌هاست، اما در نهایت روزه این پست کلیدی را از آن خود کرد.

کارنامه‌ای درخشان

روزه با رزومه‌ای بسیار قوی به سواحل جنوبی انگلیس می‌آید. او که زمانی یکی از مورد توجه‌ترین مربیان اروپا به شمار می‌رفت، هدایت تیم‌های بزرگی از جمله دورتموند و در آخرین تجربه خود، لایپزیش را بر عهده داشته است. او سابقه دو قهرمانی در بوندس‌لیگای اتریش و فتح جام حذفی آلمان در سال ۲۰۲۳ را در کارنامه دارد.

ایرائولا در مسیر شغلی بزرگ‌تر

پیش‌بینی می‌شود ایرائولا در تابستان پیش رو راهی یک تیم بزرگ شود. سرمربی «گیلاس‌ها» با ارائه فوتبال تهاجمی و توانایی در رقابت برای سهمیه اروپا با تیمی نسبتاً ارزان، همگان را تحت تاثیر قرار داده است. از او به عنوان جانشین احتمالی پپ گواردیولا در صورت جدایی از سیتی در تابستان امسال یاد می‌شود. همچنین باشگاه‌های دیگری مثل رئال مادرید، منچستریونایتد و لیورپول نیز ممکن است به دنبال جذب او باشند.

رکورد بی‌نقص ایرائولا

از زمان شروع به کار در سال ۲۰۲۳، ایرائولا هر سال شاهد پیشرفت بورنموث بوده است. در اولین فصل حضور او، آن‌ها ۴۸ امتیاز کسب کردند که بیشترین امتیاز در تاریخ باشگاه بود. آن‌ها این موفقیت را با کسب رتبه نهم در سال گذشته ادامه دادند. در این فصل نیز پس از از دست دادن بازیکنانی به ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار، آن‌ها همچنان در کورس رقابت برای کسب سهمیه اروپایی هستند.

انتهای پیام/