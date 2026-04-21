لیاقت شما بیشتر از اینهاست
سقوط رسمی ولورهمپتون به دست رقبا
سقوط ولورهمپتون از لیگ برتر پس از تساوی بدون گل دوشنبه شب میان وستهم و کریستال پالاس، بدون دخالت مستقیم عملکرد خود این تیم قطعی شد.
به گزارش ایلنا، سقوط این تیم از ماهها قبل پیشبینی میشد و اتفاقات دوشنبه فقط آن را گریزناپذیر کرد. این فصلی بود که هرگز به شکلی واقعی اوج نگرفت. ولوز تا ماه ژانویه در هیچ مسابقهای از لیگ پیروز نشد و حتی پیشرفت جزئی پس از آن - شامل نتایج غافلگیرکننده مقابل استون ویلا و لیورپول - همیشه بسیار کم و خیلی دیر به نظر میرسید. آسیبهای اولیه پیش از این وارد شده بود. نیتن شی، مدیر اجرایی موقت ولوز، تاکید کرد که باشگاه پس از یک فصل نگرانکننده با قاطعیت واکنش نشان خواهد داد.
او در بیانیهای گفت: «تایید سقوط ما لحظه سختی برای همه کسانی است که با ولوز در ارتباط هستند. اگرچه این یک نتیجه عمیقاً ناامیدکننده است، اما از زمان ورود من در ماه دسامبر کارها در جریان بوده است تا اطمینان حاصل کنیم که آماده هستیم با شفافیت و قاطعیت پاسخ دهیم. ما در مورد آنچه نیاز به بهبود دارد شفاف هستیم و تمرکز ما اکنون بر تقویت باشگاه، ایجاد شتاب و ساختن تیمی است که هوادارانمان بتوانند به آن باور داشته باشند. ما میدانیم چه چیزی لازم است و در ماههای پیش رو با هدف پیش خواهیم رفت. شما لایق بهتر از این هستید و دادن باشگاهی به شما که بتوانید واقعاً به آن افتخار کنید، چیزی است که از این لحظه به بعد به هر کاری که انجام میدهیم جهت میدهد.»
آمارهای نگرانکننده
ولوز در این فصل در حالی که هنوز پنج بازی باقی مانده، تنها موفق به کسب سه پیروزی شده است. آنها با دریافت ۶۱ گل، دومین خط دفاعی ضعیف لیگ را دارند و تنها تیمی هستند که هنوز به آمار ۳۰ گل زده نرسیدهاند و روی عدد ۲۴ متوقف شدهاند.
آخرین باری که ولوز سقوط کرد
ولوز آخرین بار در جریان رقابتهای فصل 2011-2012 از لیگ برتر سقوط کرد. شش فصل طول کشید تا آنها دوباره به سطح اول فوتبال انگلیس بازگردند.
چه در پیش است؟
سقوط ممکن است قطعی شده باشد، اما هنوز فصلی برای به پایان رساندن وجود دارد. ولوز پیش از پایان دادن به این دوره از مسابقات در مقابل برنلی، تاتنهام، ساندرلند، برایتون و فولام روبرو میشود.