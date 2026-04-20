خواننده رسمی تیم ملی در جام جهانی مشخص شد

«پرواز همای» خوانندهٔ رسمی ترانه‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

به گزارش ایلنا، خواننده ۴۶ ساله که در موسیقی سنتی ایرانی نامی مشهور به شمار می‌رود، به عنوان خواننده رسمی ترانه‌های تیم ملی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ امریکا انتخاب شده است.

مشخص نیست که چند قطعه موسیقی برای جام جهانی ساخته خواهد شد اما به نظر می‌رسد پرواز همای کار خود را برای ساخت این ترانه‌ها آغاز کرده است.

تیم ملی ایران هر دوره یک خواننده رسمی را برای قطعه‌های موسیقی خود داشته است.

 

