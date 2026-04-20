الاهلی عربستان به فینال لیگ نخبگان راه یافت
تیم فوتبال الاهلی عربستان با برتری ۲ بر ۱ مقابل ویسل کوبه ژاپن، به فینال لیگ قهرمانان آسیا نخبگان صعود کرد.
به گزارش ایلنا، الاهلی در این دیدار حساس با ارائه نمایشی حسابشده و هجومی، موفق شد حریف سرسخت ژاپنی خود را از پیش رو بردارد و بلیت فینال را رزرو کند. شاگردان این تیم با کنترل جریان بازی در لحظات کلیدی، اجازه ندادند ویسل کوبه به بازگشت امیدوار شود.
نماینده عربستان که در این دوره از رقابتها عملکردی باثبات و کمنقص داشته، حالا در آستانه کسب یکی از مهمترین افتخارات باشگاهی خود قرار گرفته و تنها یک گام تا فتح جام فاصله دارد.
حالا نگاهها به دیدار نهایی دوخته شده؛ جایی که الاهلی میتواند فصل درخشان خود را با قهرمانی به پایان برساند و نامش را در تاریخ این رقابتها پررنگتر کند.