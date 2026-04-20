مدافع پیشین زوریا و اتفاقی دردناک
کشته شدن فوتبالیست سابق در جنگ (عکس)
الکساندر پولوکوف، مدافع سابق باشگاه زوریا لوهانسک، در ۴۶ سالگی در جریان درگیریهای جنگ اوکراین کشته شد؛ بازیکنی که از سال ۲۰۱۴ به نیروهای روسیه پیوسته و در جبهه مقابل کشورش میجنگید.
به گزارش ایلنا، الکساندر پولوکوف، فوتبالیست پیشین فوتبال اوکراین، در جریان درگیریهای نظامی میان روسیه و اوکراین جان خود را از دست داده است. خبر درگذشت او توسط فدراسیون فوتبال شهر دووژانسک (اسوردلوفسک سابق)، محل تولد این بازیکن، اعلام شد.
پولوکوف که متولد شهر اسوردلوفسک در منطقه لوهانسک بود، سابقه بازی در لیگ برتر اوکراین را در کارنامه داشت. او در دوران حرفهای خود برای تیمهای «استال» و «زوریا لوهانسک» به میدان رفت و در مجموع ۷۸ مسابقه برای زوریا انجام داد که طی آن دو گل نیز به ثمر رساند.
این مدافع اوکراینی بخشی از دوران حرفهای خود را نیز در خارج از کشور گذراند و برای دو باشگاه ازبکستانی «نواباهور نمنگان» و «اندیجان» بازی کرد. او در سال ۲۰۱۲ به اوکراین بازگشت و به تیم شاختار اسوردلوفسک پیوست و یک سال بعد از فوتبال حرفهای خداحافظی کرد.
پس از بحران سال ۲۰۱۴ و الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه، پولوکوف به نیروهای طرفدار مسکو نزدیک شد و در نهایت به ارتش روسیه پیوست. گزارشها حاکی است او بیش از یک دهه در ساختار نظامی روسیه فعالیت داشت.
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و گسترش درگیریها در مناطق لوهانسک و دونتسک، پولوکوف در صف نیروهای روسیه علیه ارتش اوکراین میجنگید و در همین درگیریها کشته شد.
او تنها فوتبالیست اوکراینی نیست که در این جنگ جان خود را از دست داده است. پیشتر نیز سرگئی پتروف، بازیکن دیگر فوتبال اوکراین، پس از پیوستن داوطلبانه به ارتش روسیه در جریان نبردها کشته شده بود.