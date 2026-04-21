خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منچستریونایتد به دنبال جذب شوآمنی از رئال مادرید

کد خبر : 1775879
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس گزارش جیمز دوکر، خبرنگار روزنامه تلگراف، باشگاه منچستریونایتد شرایط اورلین شوامنی در رئال مادرید را دنبال می‌کند و تحولات مربوط به آینده این هافبک فرانسوی را زیر نظر دارد.

به گزارش ایلنا، جیمز دوکر از روزنامه «تلگراف» مدعی شد مدیران منچستریونایتد در حال بررسی وضعیت اورلین شوامنی، هافبک رئال مادرید هستند.

گفته می‌شود مسئولان این باشگاه انگلیسی شرایط این بازیکن در سانتیاگو برنابئو را زیر نظر گرفته‌اند تا در صورت ایجاد فرصت مناسب در بازار نقل‌وانتقالات، احتمال ورود به مذاکرات را بررسی کنند.

شوامنی که در سال‌های اخیر به یکی از مهره‌های خط میانی رئال مادرید تبدیل شده، همچنان تحت قرارداد با این باشگاه اسپانیایی قرار دارد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی باشگاه‌های اروپایی از جمله منچستریونایتد وضعیت او را دنبال می‌کنند.

در حال حاضر هیچ مذاکره رسمی میان دو باشگاه گزارش نشده و پیگیری شرایط این هافبک فرانسوی بیشتر در حد رصد وضعیت و بررسی گزینه‌های احتمالی برای تقویت خط میانی عنوان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

