منچستریونایتد به دنبال جذب شوآمنی از رئال مادرید

به گزارش ایلنا، جیمز دوکر از روزنامه «تلگراف» مدعی شد مدیران منچستریونایتد در حال بررسی وضعیت اورلین شوامنی، هافبک رئال مادرید هستند.

گفته می‌شود مسئولان این باشگاه انگلیسی شرایط این بازیکن در سانتیاگو برنابئو را زیر نظر گرفته‌اند تا در صورت ایجاد فرصت مناسب در بازار نقل‌وانتقالات، احتمال ورود به مذاکرات را بررسی کنند.

شوامنی که در سال‌های اخیر به یکی از مهره‌های خط میانی رئال مادرید تبدیل شده، همچنان تحت قرارداد با این باشگاه اسپانیایی قرار دارد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی باشگاه‌های اروپایی از جمله منچستریونایتد وضعیت او را دنبال می‌کنند.

در حال حاضر هیچ مذاکره رسمی میان دو باشگاه گزارش نشده و پیگیری شرایط این هافبک فرانسوی بیشتر در حد رصد وضعیت و بررسی گزینه‌های احتمالی برای تقویت خط میانی عنوان شده است.

