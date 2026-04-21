منچستریونایتد به دنبال جذب شوآمنی از رئال مادرید
بر اساس گزارش جیمز دوکر، خبرنگار روزنامه تلگراف، باشگاه منچستریونایتد شرایط اورلین شوامنی در رئال مادرید را دنبال میکند و تحولات مربوط به آینده این هافبک فرانسوی را زیر نظر دارد.
گفته میشود مسئولان این باشگاه انگلیسی شرایط این بازیکن در سانتیاگو برنابئو را زیر نظر گرفتهاند تا در صورت ایجاد فرصت مناسب در بازار نقلوانتقالات، احتمال ورود به مذاکرات را بررسی کنند.
شوامنی که در سالهای اخیر به یکی از مهرههای خط میانی رئال مادرید تبدیل شده، همچنان تحت قرارداد با این باشگاه اسپانیایی قرار دارد. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که برخی باشگاههای اروپایی از جمله منچستریونایتد وضعیت او را دنبال میکنند.
در حال حاضر هیچ مذاکره رسمی میان دو باشگاه گزارش نشده و پیگیری شرایط این هافبک فرانسوی بیشتر در حد رصد وضعیت و بررسی گزینههای احتمالی برای تقویت خط میانی عنوان شده است.