فرانک لمپارد به عنوان مربی فصل چمپیونشیپ ۲۰۲۶ انتخاب شد

فرانک لمپارد، سرمربی تیم خود در رقابت‌های چمپیونشیپ انگلیس، عنوان بهترین مربی فصل ۲۰۲۶ این لیگ را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، در پایان رقابت‌های فصل ۲۰۲۶ لیگ چمپیونشیپ انگلیس، فرانک لمپارد به عنوان بهترین سرمربی فصل معرفی شد. این انتخاب پس از عملکرد موفق تیم تحت هدایت او در طول فصل و نتایج قابل توجهی که به دست آمد، صورت گرفت.

لمپارد که پیش از این سابقه هدایت تیم‌هایی در لیگ برتر انگلیس را نیز در کارنامه دارد، در فصل اخیر توانست با ارائه نمایش‌های باثبات و کسب نتایج مناسب، تیم خود را در میان مدعیان اصلی این رقابت‌ها قرار دهد.

عملکرد فنی تیم تحت هدایت او، به‌ویژه در نیم‌فصل دوم مسابقات، مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و همین موضوع نقش مهمی در انتخاب لمپارد به عنوان مربی برتر فصل چمپیونشیپ داشت.

این عنوان در حالی به لمپارد رسید که رقابت نزدیکی میان چند سرمربی دیگر این لیگ وجود داشت، اما در نهایت عملکرد تیم او در طول فصل باعث شد این مربی انگلیسی این جایزه را از آن خود کند.

 

اخبار مرتبط
