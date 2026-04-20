به گزارش ایلنا، پس از انتشار نامه منتسب به وزارت صمت درباره محدودیت فعالیت باشگاه‌هایی مانند فولاد و سپاهان به‌دلیل آسیب به زیرساخت‌های صنعتی در پی بمباران دشمن، موجی از نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر تیم‌های وابسته به صنایع نیز شکل گرفت.

در این میان، شایعاتی پیرامون باشگاه استقلال و احتمال تأثیرپذیری آن از شرایط اقتصادی هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان مالک این باشگاه مطرح شد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از صنایع بزرگ کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار خسارت شده‌اند و این موضوع می‌تواند مستقیماً بر توان مالی باشگاه‌ها اثر بگذارد.

با این حال، علی تاجرنیا، رئیس هیأت مدیره استقلال، در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها تأکید کرد که هرچند باشگاه استقلال نیز مانند سایر تیم‌ها از شرایط اقتصادی کشور تأثیر پذیرفته، اما برنامه‌ای برای عقب‌نشینی وجود ندارد.

تاجرنیا درباره شرایط پتروشیمی‌ها با توجه به مالکیت استقلال توسط هلدینگ خلیج فارس و در پاسخ به این سوال که آیا برای ادامه لیگ رضایت دارد؟ گفت: با توجه به شرایط و آمادگی‌ای که داریم تابع نظر باشگاه‌ها هستیم. تمام تیم‌ها در این جنگ آسیب دیده‌اند و توان اقتصادی همه باشگاه‌ها به شدت لطمه خورده است.

او ادامه داد: باشگاه استقلال هم چون مالک آن پتروشیمی است، دچار این ضرر شده است. چون باشگاه استقلال ریشه ۸۰ ساله دارد و پرطرفدار است سعی می‌کنیم در این فصل و فصل آینده شرایط را حفظ کنیم.

تاجرنیا در پایان گفت: یکی از مجموعه‌هایی که از تعطیلی فوتبال زجر می‌کشد، هواداران هستند. ما درک می‌کنیم که آنها بیشترین زیان را دیده‌اند. در سختی‌های جامعه دلشان به فوتبال خوش بود و دوست دارم که این آمادگی را داشته باشیم که با کمک اعضای تیم بخشی از این نیازها را برآورده کنیم. از هر پیشنهادی که در این مدت رابطه ما با هواداران را تقویت کند استقبال می‌کنیم. بخش بعدی رسانه‌ها هستند که آسیب دیده‌اند. مسئولان فدراسیون و باشگاه‌ها باید به اهالی رسانه توجه کنند تا در این دوره سخت به همدیگر کمک کنیم. هرکسی در هر جایگاهی می‌تواند کمک کند که بخشی از زیان‌های ذی‌نفعان فوتبال جبران شود.

