بعد از غیبت در شروع تمرینات
احکام سنگین پرسپولیس برای سروش رفیعی و محمدی
کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس با بررسی غیبت چند بازیکن در آغاز دور جدید تمرینات، سروش رفیعی و میلاد محمدی را جریمه نقدی کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس امروز (دوشنبه) جلسهای برگزار کرد و در آن به موضوع غیبت غیرموجه برخی بازیکنان در شروع دور جدید تمرینات پرداخت.
بر اساس تصمیم این کمیته، سروش رفیعی و میلاد محمدی هر کدام به پرداخت جریمهای معادل ۲۰ درصد از ارزش قرارداد خود محکوم شدند. از این میزان، ۱۰ درصد به صورت قطعی اعمال میشود و ۱۰ درصد دیگر به مدت سه ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد تا در صورت تکرار یا ادامه غیبت، اجرایی شود.
همچنین محمدحسین صادقی به دلیل یک جلسه غیبت، پس از حضور در کمیته و ارائه توضیحات، با تذکر کتبی در پرونده مواجه شد.
در همین جلسه، یعقوب براجعه نیز به دلیل آسیبدیدگی که در جریان فعالیت ورزشی خارج از تمرینات و مسابقات پرسپولیس برای او رخ داده است، به کمیته انضباطی باشگاه دعوت شد.