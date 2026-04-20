پایان اختلاف دو ملیپوش پرسپولیس با حضور در اردوی تیم ملی
در حالیکه دیروز برخوردی کوچک میان علی علیپور و حسین ابرقویی در تمرین پرسپولیس رخ داده بود، این دو بازیکن امروز در فضایی دوستانه و در کنار هم وارد اردوی تیم ملی شدند تا نشان دهند این اتفاق تأثیری بر روابطشان نداشته است.
به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی امروز بهتدریج وارد مرکز ملی فوتبال شدند و خود را به کادرفنی معرفی کردند تا اردوی آمادهسازی برای جام جهانی رسماً آغاز شود. نکته قابل توجه این بود که در تمرین امروز پرسپولیس ـ که در نزدیکی کمپ تیم ملی برگزار شد ـ ملیپوشان این تیم از جمله علی علیپور و حسین ابرقویی حضور نداشتند و مستقیماً راهی اردو شدند.
جالبتر اینکه این دو بازیکن در حالی با یکدیگر وارد اردو شدند که دیروز در دقایق پایانی بازی درونتیمی پرسپولیس، میان آنها برخوردی رخ داد و همین صحنه باعث عصبانیت کوتاهمدت علیپور و واکنش تند ابرقویی شد. این تنش که بیشتر شبیه یک بحث فوتبالی بود، با ورود سایر بازیکنان پایان یافت و کریم باقری نیز با سوت پایان، تمرین را جمع کرد. هر دو بازیکن گلهای همان بازی درونتیمی را زده بودند که با نتیجه ۱-۱ تمام شد.
با این حال، کدورت لحظهای خیلی زود برطرف شد و حتی دقایقی بعد دوباره مشغول صحبت درباره صحنهای دیگر شدند. امروز نیز ورود هماهنگ علیپور و ابرقویی به اردوی تیم ملی نشان داد این اتفاق کاملاً پشت سر گذاشته شده و هر دو در تلاشاند با عملکرد خوب، شانس حضور در جام جهانی را به دست آورند.