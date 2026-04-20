کوناته در آستانه تمدید قرارداد با لیورپول

به گزارش ایلنا، ابراهیم کوناته اخیراً با باشگاه رئال مادرید مذاکراتی داشت، اما اکنون در آستانه تمدید قرارداد با لیورپول است. قرارداد فعلی این مدافع میانی فرانسوی با این باشگاه لیگ برتری در پایان فصل جاری به پایان می‌رسد.

کوناته 26 ساله در تازه‌ترین اظهارنظر در خصوص آینده حرفه‌ای‌اش، گفت: با باشگاه درباره تمدید قرارداد صحبت کرده‌ایم و در آستانه رسیدن به توافق هستیم. فکر می‌کنم همه آرزوی این را داشتند که تا جای ممکن به همکاری با یکدیگر ادامه دهیم و حالا در مسیر خوبی هستیم. در آستانه رسیدن به توافق هستیم.

کوناته 26 ساله که تابستان 2021 با پرداخت رقم فسخ 36 میلیون پوندی‌اش از لایپزیگ جدا شد و به لیورپول پیوست، تاکنون در 178 بازی برای سرخپوشان مرسی‌ساید به میدان رفته و آمار 7 گل‌زده و 4 پاس‌گل را از خود برجای گذاشته است.

این مدافع فرانسوی به لیورپول برای کسب یک قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، یک قهرمانی در جام حذفی انگلیس، دو قهرمانی در جام اتحادیه انگلیس و یک قهرمانی در جام خیریه انگلیس کمک کرده است.

