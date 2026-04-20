به گزارش ایلنا، زمانی که ویرجیل فن‌دایک در دقیقه ۱۰۰ گل پیروزی‌بخش را وارد دروازه اورتون کرد، ۳ هزار هوادار مهمان به مرز انفجار رسیدند. بار دیگر، لیورپول در وقت‌های تلف‌شده پیروزی را از چنگ رقیب محلی خود ربود؛ دقیق‌تر بگوییم، این برای ششمین بار در تاریخ لیگ برتر اتفاق افتاد.

در تقابل فصل گذشته، این اورتونی‌ها بودند که با گل دقایق پایانی جیمز تارکوفسکی، تساوی در آخرین دربی «گودیسون پارک» را جشن گرفتند. اما حالا، فارغ از هر اتفاقی، لیورپول برای همیشه افتخار اولین پیروزی در دربیِ خانه جدید رقیبش را به نام خود ثبت کرده است. در آن عصر آفتابی مرسی‌ساید، آن‌ها حتی ذره‌ای به سختی‌هایی که در این فصل متحمل شده بودند، اهمیت نمی‌دادند.

اورتون با باوری واقعی وارد این مسابقه شد، اما این لیورپول بود که طوفان اولیه را مهار کرد و با گل محمد صلاح پیش افتاد. آن‌ها بابت تمرینات روی ضربات ایستگاهی شایسته تقدیر هستند؛ تمریناتی که وقتی فن‌دایک از کرنر دومینیک سوبوسلای استفاده کرد و نقطه ضعف شناسایی شده اورتون را هدف قرار داد، به ثمر نشست. به نظر می‌رسد تیم آرنه اسلات اکنون سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده را قطعی کرده است و سرمربی هلندی باید ممنون دو بازیکن با‌تجربه خود برای یکی از بزرگترین بردهای فصل باشد.

پت نوین در گفتگو با رادیو ۵ لایو گفت: «در نهایت، این بازیکنانی که مدت‌ها برای باشگاه لیورپول درخشان بوده‌اند، نتیجه را رقم زدند. باز هم ویرجیل فن‌دایک و باز هم محمد صلاح که توانستند قلب هواداران اورتون را بشکنند. آن گل احتمالاً چیزی را که لیورپول به آن نیاز داشت به آن‌ها داد؛ یعنی حضور در لیگ قهرمانان. آن‌ها فصل آینده بازیکنان زیادی جذب خواهند کرد؛ بله، نام باشگاه لیورپول جذابیت زیادی دارد، اما لیگ قهرمانان واقعاً کمک می‌کند و فکر می‌کنم آن‌ها با همان لحظه درخشش فن‌دایک به این هدف رسیدند.»

در روزهایی مثل این، نتیجه بر هر چیزی ارجحیت دارد، اما اسلات و لیورپول به خوبی از حجم کارهای پیش رو آگاه هستند. قطعی شدن سهمیه آن‌ها عمدتاً به این دلیل است که چلسی هر چهار بازی اخیر خود را باخته و بعید است تیمی به لیورپولی که ۱۰ شکست در این فصل داشته، برسد. اگر مدیران باشگاه بخواهند با اشلوت ادامه دهند، سوالات واضحی وجود دارد: آیا این تیم می‌تواند هویت واقعی پیدا کند؟ در خط دفاع چه باید کرد؟ چگونه می‌توان بهترین بازی را از فلوریان ویرتز و الکساندر ایساک گرفت؟ و شاید مهم‌تر از همه، لیورپول بدون صلاح چگونه زندگی خواهد کرد؟

دنی مورفی، هافبک سابق قرمزها، به بی‌بی‌سی اسپورت گفت: «حضور نداشتن در جمع تیم‌های لیگ قهرمانان برای لیورپول یک فاجعه است و برد امروز گام بلندی برای رسیدن به آن بود. در حال حاضر هر بردی برای لیورپول به هر شکلی که باشد حیاتی است، چون آن‌ها تحت فشار هستند. تیم خوب بازی نمی‌کند و ناهماهنگ به نظر می‌رسد؛ آن‌ها امروز هم فرصت‌های زیادی به حریف دادند و در نیمه اول تیم ضعیف‌تر زمین بودند.»

گل نیمه اول صلاح، نهمین گل او در دربی مرسی‌ساید بود؛ در دوران لیگ برتر هیچ بازیکنی بیشتر از او گل نزده و تنها استیون جرارد با این ستاره مصری برابر است. صلاح همچنین دویست و پنجاه و هفتمین گل خود را برای لیورپول به ثمر رساند. فن‌دایک به اسکای اسپورت گفت: «در هفته‌های آینده حرف‌های زیادی درباره او خواهم زد. او داخل و خارج از زمین برای ما بسیار مهم است. صلاح یک هم‌تیمی فوق‌العاده است و ما با هم فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم. او در ۵ بازی باقی‌مانده نیز کلیدی خواهد بود. قطعاً برای او، خانواده‌اش و ما احساسی خواهد بود، چون او برای من، تیم و هواداران معنای زیادی دارد؛ اما اول باید کارمان را تمام کنیم و او هم این را می‌داند.»

با فاصله ۷ امتیازی نسبت به چلسی، برنتفورد و بورنموث و در حالی که ۵ بازی باقی مانده، مأموریت صعود به لیگ قهرمانان احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی می‌شود. برای اشلوت، این حداقل یک فصل «قابل قبول» خواهد بود، همان‌طور که اوایل فصل اشاره کرده بود. شاید همین موضوع کافی باشد تا به او فرصت دوباره‌ای در تابستان داده شود. قرارداد فعلی او تابستان آینده به پایان می‌رسد.

اشلوت در برنامه «بازی روز» گفت: «بازیکنانم دقیقاً همان کاری را انجام دادند که امیدوار بودم و انتظار داشتم؛ یعنی یک جنگ واقعی با اورتون. در نهایت، تماشای گلزنی آن‌ها لذت‌بخش بود چون هواداران مهمان ما عالی بودند. روز خوبی برای بخش قرمزپوش لیورپول بود.» این یک فصل خوب نبود، اما قطعاً یک روز خوب بود؛ روزی که برای مدت‌ها در حافظه نیمی از مرسی‌ساید زنده خواهد ماند.

