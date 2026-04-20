به گزارش ایلنا، لیورپول در دقیقه ۱۰۰ به گل رسید و استون ویلا در دقیقه ۹۳ تور دروازه را لرزاند. با احتساب پیروزی روز شنبه منچستریونایتد، به نظر می‌رسد این سه تیم در کنار آرسنال و منچسترسیتی، پنج تیم برتر پایان فصل را تشکیل خواهند داد.

اما در حالی که فاصله‌ای هفت امتیازی میان لیورپول رده پنجمی و چلسی در رتبه ششم ایجاد شده است، با نگاهی به پایین‌تر جدول متوجه می‌شویم که سهمیه‌های لیگ اروپا و لیگ کنفرانس کاملاً غیرقابل پیش‌بینی هستند. تنها سه امتیاز بین تیم‌های ششم تا دوازدهم فاصله است؛ این کمترین اختلاف امتیازی در این تاریخ مشخص، در طول ۳۴ دوره تاریخ لیگ برتر است. همچنین فاصله رتبه ششم تا چهاردهم تنها شش امتیاز است.

در تاریخ لیگ برتر تنها یک بار در چنین تاریخی (۱۹ آوریل)، فاصله بین تیم‌های ششم تا چهاردهم کمتر از این بوده که به نخستین دوره رقابت‌ها در فصل ۹۳-۱۹۹۲ برمی‌گردد (۵ امتیاز). در آن زمان فقط سه تیم برتر راهی مسابقات اروپایی می‌شدند، اما امسال این احتمال وجود دارد که ۱۰ باشگاه انگلیسی فصل آینده در رقابت‌های قاره‌ای حضور داشته باشند. با توجه به اینکه حتی رتبه نهم نیز ممکن است برای تور اروپایی فصل بعد کافی باشد، بی‌بی‌سی اسپورت نگاهی به وضعیت جدول انداخته است.

یونایتد، ویلا و لیورپول در مسیر لیگ قهرمانان؟

در این فصل، پنج تیم اول لیگ برتر همگی راهی لیگ قهرمانان می‌شوند. آرسنال و منچسترسیتی که مدعیان اصلی قهرمانی هستند، پیش از این حضور خود را در بین پنج تیم برتر قطعی کرده‌اند. منچستریونایتد با ۵۸ امتیاز در رده سوم قرار دارد و با استون ویلا هم‌امتیاز است؛ تیمی که روز یکشنبه در دیداری تماشایی ساندرلند را ۴ بر ۳ شکست داد.

یونایتد و ویلا ۱۰ امتیاز با چلسی رده ششمی فاصله دارند و این در حالی است که تنها ۱۵ امتیاز دیگر برای کسب کردن باقی مانده است. هر دو تیم برای قطعی کردن صعود خود به معتبرترین تورنمنت باشگاهی اروپا، تنها به ۶ امتیاز دیگر نیاز دارند. در رتبه پنجم نیز لیورپول قرار دارد که با پیروزی دیرهنگام ۲ بر ۱ مقابل رقیب دیرینه خود، اورتون، اکنون ۷ امتیاز از چلسی پیش افتاده است.

کدام رتبه‌ها به سهمیه اروپایی ختم می‌شوند؟

تیم ششم جدول لیگ برتر راهی لیگ اروپا می‌شود و تیم هفتم سهمیه لیگ کنفرانس را دریافت می‌کند. همچنین قهرمان جام حذفی (FA Cup) نیز جواز حضور در لیگ اروپا را کسب خواهد کرد. اما اگر جام حذفی توسط تیمی فتح شود که پیش از این از طریق جایگاهش در لیگ سهمیه لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا را گرفته باشد، سهمیه‌ها به رتبه‌های پایین‌تر منتقل می‌شود.

در چنین شرایطی، رتبه‌های ششم و هفتم می‌توانند برای لیگ اروپا و رتبه هشتم برای لیگ کنفرانس کافی باشند. چلسی، منچسترسیتی، لیدز و تیمستهمتونی (ساوتهمپتون) از چمپیونشیپ، چهار تیم حاضر در نیمه‌نهایی جام حذفی امسال هستند. پیروزی باشگاه‌های انگلیسی در هر یک از سه تورنمنت اروپایی این فصل نیز می‌تواند سهمیه‌های اضافی ایجاد کند؛ به طوری که پتانسیل کسب سهمیه لیگ کنفرانس حتی برای تیم نهم جدول نیز وجود دارد.

چلسی که در رده ششم قرار دارد، دوران سختی را پشت سر می‌گذارد و در شش بازی اخیر خود متحمل پنج شکست شده است. آن‌ها ۴۸ امتیاز دارند که با برنتفورد و بورنموث برابر است. پایین‌تر از آن‌ها، برایتون و اورتون به ترتیب در رده‌های نهم و دهم با ۴۷ امتیاز قرار گرفته‌اند. ساندرلند با ۴۶ امتیاز یازدهم است و فولام با ۴۵ امتیاز در جایگاه دوازدهم دیده می‌شود.

کریستال پالاس و نیوکاسل نیز در رده‌های سیزدهم و چهاردهم با ۴۲ امتیاز، حتی ممکن است برای حضور در بین هشت تیم برتر به رقابت بپردازند. با توجه به اینکه لیدز در رده پانزدهم با ۳۹ امتیاز هنوز روی کاغذ از منطقه سقوط در امان نیست، می‌توان ادعا کرد که در این مقطع از فصل، تک‌تک تیم‌های جدول همچنان برای هدفی می‌جنگند.

انتهای پیام/