زمان الکلاسیکوی سرنوشتساز اعلام شد
سازمان لالیگا زمان برگزاری الکلاسیکوی حساس هفته سیوپنجم را بهطور رسمی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، لالیگا برنامه هفته سیوپنجم رقابتهای لیگ اسپانیا را اعلام کرد که بر اساس آن، دیدار حساس میان بارسلونا و رئال مادرید روز یکشنبه ۱۰ می (۲۰ اردیبهشت) ساعت ۲۱ به وقت محلی در ورزشگاه نوکمپ برگزار خواهد شد.
این دیدار که بهعنوان یکی از مهمترین الکلاسیکوهای سالهای اخیر شناخته میشود، میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت قهرمانی لالیگا داشته باشد. شاگردان هانسی فلیک در حال حاضر با ۹ امتیاز اختلاف نسبت به نزدیکترین تعقیبکننده خود در صدر جدول قرار دارند و این فرصت را خواهند داشت که در همین بازی، قهرمانی خود را قطعی کنند.
البته این احتمال نیز وجود دارد که بارسلونا پیش از این مسابقه و با توجه به نتایج سایر دیدارها، قهرمانیاش را بهصورت ریاضی مسجل کند و در این صورت، رئال مادرید مجبور به ادای احترام سنتی (گارد افتخار) به رقیب دیرینه خود شود.
هر دو تیم پس از حذف از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، تمرکز خود را بهطور کامل روی رقابتهای داخلی معطوف کردهاند. در این میان، بارسلونا شرایط بهتری برای فتح عنوان قهرمانی دارد، در حالی که رئال مادرید برای حفظ شانسهای خود ناچار است تمامی دیدارهای باقیمانده را با پیروزی پشت سر بگذارد و در انتظار لغزش رقیب باشد.