آیا منچسترسیتی با پیروزی مقابل آرسنال مدعی اصلی قهرمانی شد؟
برتری ۲ بر ۱ منچسترسیتی مقابل آرسنال باعث زنده شدن امیدهای قهرمانی پپ گواردیولا و منچسترسیتی شده است.
به گزارش ایلنا، نتیجه خیرهکننده روز یکشنبه در ورزشگاه اتحاد، با برتری ۲ بر ۱ منچسترسیتی مقابل آرسنال صدرنشین، حسی شبیه به لحظه چرخش کامل جریان رقابت قهرمانی به سود سیتیزنها داشت. شاگردان میکل آرتتا همچنان در رتبه اول باقی ماندند، اما پس از اینکه فاصله ۹ امتیازیشان تنها در عرض یک هفته به ۳ امتیاز کاهش یافت، حالا با چنگ و دندان به جایگاه خود چسبیدهاند.
سیتی یک بازی عقبافتاده نیز در اختیار دارد و میتواند با پیروزی مقابل برنلی در بازی چهارشنبه شب در ورزشگاه «ترف مور»، از آرسنال پیشی بگیرد. تیم پپ گواردیولا معمولاً در دو ماه پایانی فصل به اوج میرسد و حالا بار دیگر موتور خود را روشن کرده است. با این حال، سرمربی اسپانیایی این پیروزی بزرگ را چندان جدی نگرفت و گفت: «ما هنوز امیدواریم. اما حقیقت این است که تقویم وحشتناکی داشتیم و فعلاً صدرنشین نیستیم. آنها تاکنون بهترین تیم انگلیس بودهاند اما ما شانس مبارزه تا پایان را افزایش دادیم. میدانیم آنها بسیار رقابتطلب هستند، اما ما هم همینطوریم. جدول خودش صحبت میکند؛ آنها بهترین بودهاند. به پسرها تبریک میگویم، اما تمرکزتان را از دست ندهید.»
آرتتا: رقابت تازه شروع شده است
اکنون جریان بازی کاملاً به سود سیتی است؛ آنها در ۲۰ بازی اخیر لیگ تنها یک بار شکست خوردهاند، در حالی که آرسنال با تنها یک برد در ۶ بازی اخیر خود در تمامی رقابتها، نشانههایی از افت را بروز میدهد. تاریخ نشان میدهد که سیتی در این مقطع از فصل بسیار قدرتمند است و نتایج ماه آوریل تحت هدایت پپ، برای هواداران این تیم لذتبخش و برای طرفداران آرسنال ترسناک است.
این ماه همچنان محبوبترین زمان برای گواردیولاست؛ نرخ پیروزی او در آوریل ۷۱.۴ درصد (میانگین ۲.۵۳ امتیاز در هر بازی) است، در حالی که آرتتا همچنان در بدترین ماه فوتبالی خود زجر میکشد و با نرخ برد ۳۹.۵ درصد، تنها ۱.۴۸ امتیاز در هر بازی کسب کرده است. طبق دادههای آماری «اپتا»، شانس قهرمانی همچنان به نفع آرسنال سنگینی میکند، اما شانس آنها در یک هفته از ۹۷ درصد به ۷۳ درصد سقوط کرده است، در حالی که سیتی از ۳ درصد به ۲۷ درصد جهش کرده است.
در این فصل، آرسنال ۲۰۶ روز صدرنشین بوده، در حالی که سیتی تنها ۶ روز (آن هم در هفته اول) طعم صدرنشینی را چشیده است. از زمان روی کار آمدن آرتتا در سال ۲۰۱۹، سیتی چهار بار قهرمان شده اما آرسنال با ۵۳۷ روز صدرنشینی در مجموع، رکورد بیشتری نسبت به ۴۵۳ روز سیتی دارد. آرتتا گفت: «ایمان کامل داریم که میتوانیم موفق شویم. امروز دوباره نشان دادیم چه تیمی هستیم. همه چیز دست خودمان است و فرصت برای قهرمانی فراهم است.» او در گفتگو با رادیو ۵ بیبیسی افزود: «ما یک فرصت را از نظر نتیجه از دست دادیم. آنها یک بازی عقبافتاده دارند و ما ۳ امتیاز فاصله؛ رقابت تازه شروع شده چون این یک لیگ برتر جدید است.»
جشنهای پرشور سیتیزنها پس از سوت پایان
آخر هفته گذشته پس از شکست خانگی و شوکهکننده آرسنال مقابل بورنموث و پیروزی قاطع سیتی برابر چلسی، امیدهای تازهای در دل بازیکنان و هواداران سیتی زنده شد. حالا با ۶ بازی باقیمانده، سیتی واقعاً باور دارد که هفتمین قهرمانی در ۹ سال اخیر در دسترس است. در حالی که بازیکنان آرسنال در پایان بازی از خستگی و ناراحتی روی زمین افتاده بودند، بازیکنان سیتی در یک حلقه اتحاد جمع شدند و هواداران در سکوها پیروزی بزرگ را جشن گرفتند.
هواداران مهمان به سرعت ورزشگاه را ترک کردند، اما وفاداران به سیتی با آهنگ معروف «Just The Way You Are» به پایکوبی پرداختند؛ آهنگی که با اشعاری جدید برای خریدهای جدید یعنی «رایان چرکی» و «آنتوان سمنیو» به موسیقی متن این فصل سیتی تبدیل شده است. دنی مورفی، هافبک سابق لیگ برتر، به بیبیسی اسپورت گفت: «جشن پایان بازی کمی زیادهروی به نظر میرسید. اگر بازیکن آرسنال باشید، با خود میگویید صبر کنید، ما هنوز صدرنشین هستیم! جشن سنگینی بود و من را غافلگیر کرد. البته هیجان لحظهای را درک میکنم، اما به نظر میرسید آنها داشتند قهرمانی را جشن میگرفتند. احتمالاً فکر کردند با این برد حالا واقعاً شانس دارند، چون حتی یک تساوی هم قهرمانی را به آرسنال تقدیم میکرد.»
سرنوشت جام در دستان تفاضل گل؟
گل پیروزیبخش هالند در نیمه دوم، پس از اینکه چرکی سیتی را پیش انداخت و کای هاورتز روی اشتباه دوناروما بازی را مساوی کرد، موجی از هیاهو به راه انداخت. هر دو تیم هنوز سرنوشت را در دست دارند؛ حتی اگر سیتی تمام بازیهایش را ببرد، باز هم ممکن است آرسنال با تفاضل گل بهتر قهرمان شود. روی کاغذ، بازیهای آرسنال آسانتر به نظر میرسد چون ۵ حریف باقیمانده آنها در نیمه پایین جدول هستند.
برناردو سیلوا، کاپیتان سیتی، این پیروزی را «بسیار بزرگ» خواند و افزود: «این برد ما را در موقعیتی قرار داد که اگر بازی عقبافتاده را ببریم، همامتیاز میشویم. دو هفته پیش این سناریو محتمل به نظر نمیرسید.» جالب اینکه یک جنبه از رقابت قهرمانی روز یکشنبه قطعی شد؛ احتمال برگزاری بازی پلیآف در پایان فصل از بین رفت. اگر تیمها در ۲۴ می در امتیاز، تفاضل گل و گلزده برابر باشند، سیتی به دلیل رکورد بهتر در بازیهای رو در رو قهرمان خواهد شد.
پیشبینیها؛ رونی علیه مورفی
وین رونی، کاپیتان سابق منچستریونایتد، در برنامه «بازی روز» گفت که آرسنال با دو امتیاز اختلاف قهرمان میشود؛ او معتقد است توپچیها تمام بازیها را میبرند و سیتی در خانه اورتون متوقف میشود. رونی گفت: «این رقابت هنوز تمام نشده و پیچ و خمهای زیادی دارد. سیتی بازیهای دشوارتری دارد و آرسنال هنوز مدعی اصلی است. همه چیز به خونسردی تیمها در هفتههای پایانی بستگی دارد.»
در مقابل، دنی مورفی معتقد است منچسترسیتی با تفاضل گل قهرمان خواهد شد. او گفت: «فکر میکنم موازنه به سمت سیتی سنگینی میکند؛ به خاطر اعتماد به نفس و جریان بازی. هر دو تیم تمام بازیهای خود را میبرند اما سیتی با تفاضل گل قهرمان میشود.» گری نویل نیز به اسکای اسپورت گفت: «سیتی در مسیر درستی است و متوقف کردن این قطار برای آرسنال بسیار سخت خواهد بود. آنها برندگان سریالی هستند که در بازیهای بزرگ سربلند بیرون میآیند.» در نهایت، کریس ساتن، مهاجم سابق بلکبرن، نظر متفاوتی داشت: «من هنوز فکر میکنم آرسنال قهرمان میشود، چون بازیهای راحتتری دارد و سیتی بالاخره جایی میلغزد.»
منبع: بی بی سی